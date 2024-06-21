В Україні заборонили використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх

Національний банк з 22 червня запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зауважують у регуляторі, відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18” та набирають чинності з 22 червня 2024 року.

Раніше Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, якщо предметом застави для кредиту виступають товари подвійного використання.

Ця заборона запроваджена регулятором на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет" з метою сприяння безпеці банківської системи та запобігання кризовим явищам в умовах воєнного стану.

Обмеження діяльності онлайн-казино

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Також Кабінет міністрів на засіданні 17 травня ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті.

Зауважимо, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп щодо обмеження роботи онлайн-казино.