В Украине запретили использовать кредитные деньги для участия в азартных играх

Национальный банк с 22 июня вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечают в регуляторе, соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года № 72 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18" и вступают в силу 22 июня 2024 года.

Ранее Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям совершать активные операции с физическими лицами, если предметом залога для кредита выступают товары двойного использования.

Этот запрет введен регулятором во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" с целью содействия безопасности банковской системы и предотвращения кризисных явлений в условиях военного положения.

Ограничение деятельности онлайн-казино

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Заметим, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп относительно ограничения работы онлайн-казино.