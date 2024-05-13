В Україні заборонять рекламу азартних ігор та введуть обмеження для гравців

Верховна Рада суттєво посилює обмеження щодо реклами азартних ігор та лотерей в Україні. Розглядається також можливість повної заборони реклами азартних ігор, за винятком реклами безпосередньо в гральних закладах.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи.

За його словами, є високі шанси на заборону спонсорства азартними компаніями, зокрема в спорті. Водночас залишаються дискусії щодо потенційного дозволу спонсорства спортивних заходів.

"Провели робочу групу по резонансному законопроєкту N9256-д. (…) Реклама буде заборонена. Повністю, крім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так", - написав він.

Гетманцев написав, що окрім реклами, законодавці підтримують запровадження низки істотних обмежень для гравців. Серед них - ліміти на час гри, суми витрачених коштів, обов'язковість використання лише одного аккаунта гравця. Також пропонується повністю заборонити участь у азартних іграх військовослужбовцям.

Для операторів азартних ігор Рада підтримала додаткові жорсткі заборони та обмеження. Зокрема, підставою для анулювання ліцензії може стати податковий борг чи використання способів розрахунків, відмінних від готівкових/безготівкових.

Крім того, значно розширюється механізм блокування нелегальних гральних сайтів. Усі вищезазначені зміни торкнуться як азартних ігор, так і лотерейного бізнесу в Україні.

Обмеження діяльності онлайн-казино

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Передумовою до цього стала петиція про обмеження доступу до онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. командира відділення БпЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, сержанта Павла Петриченка, яку він зареєстрував 29 березня.

У своїй петиції Петриченко наголошував, що вже третій рік військовослужбовці перебувають далеко від дому, у стані стресу та без змоги належно відпочити, що робить їх особливо схильними до психологічних проблем. Для багатьох з них азартні ігри перетворюються на основний метод боротьби зі стресом, що легко призводить до розвитку залежності та знижує здатність до самоконтролю.

У той же день, 29 березня, Зеленський відреагував на петицію. У вечірньому зверненні до народу глава держави доручив керівникам Служби безпеки України, Держслужби спецзвʼязку, Міністерства цифрової трансформації та секретарю Ради національної безпеки та оборони зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Уже 4 квітня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення держрегулювання організації та проведення азартних ігор та лотерей.

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