В Украине запретят рекламу азартных игр и введут ограничения для игроков

Верховная Рада существенно усиливает ограничения рекламы азартных игр и лотерей в Украине. Рассматривается также возможность полного запрета рекламы азартных игр, за исключением рекламы непосредственно в игровых заведениях.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат Даниил Гетманцев по итогам заседания рабочей группы.

По его словам, есть высокие шансы на запрет спонсорства азартными компаниями, в том числе в спорте. В то же время, остаются дискуссии относительно потенциального разрешения спонсорства спортивных мероприятий.

"Провели рабочую группу по резонансному законопроекту N9256-д (…) Реклама будет запрещена. Полностью, кроме рекламы непосредственно в игорных заведениях. Спонсорство также. Еще есть небольшой лаг для дискуссии о спонсорстве спорта, но пока скорее нет, чем да", – написал он.

Гетманцев написал, что кроме рекламы законодатели поддерживают введение ряда существенных ограничений для игроков. Среди них – лимиты на время игры, суммы потраченных средств, обязательность использования только одного аккаунта игрока. Также предлагается полностью запретить участие в азартных играх военнослужащим.

Для операторов азартных игр Совет поддержал дополнительные жесткие запреты и ограничения. В частности, основанием для аннулирования лицензии может стать налоговый долг или использование способов расчетов, отличных от наличных/безналичных.

Кроме того, значительно расширяется механизм блокировки нелегальных игровых сайтов. Все вышеперечисленные изменения коснутся как азартных игр, так и лотерейного бизнеса в Украине.

Ограничение деятельности онлайн-казино

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Предпосылкой для этого стала петиция об ограничении доступа к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. командира отделения БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сержанта Павла Петриченко, которую он зарегистрировал 29 марта.

В своей петиции Петриченко отмечал, что уже третий год военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.

В тот же день, 29 марта, Зеленский отреагировал на петицию. В вечернем обращении к народу глава государства поручил руководителям Службы безопасности Украины, Госслужбы спецсвязи, Министерству цифровой трансформации и секретарю Совета национальной безопасности и обороны собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

Уже 4 апреля парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу доработанный законопроект №9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования госрегулирования организации и проведения азартных игр и лотерей.

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