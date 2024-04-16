СНБО рассмотрит угрозы безопасности государства от неконтролируемости онлайн-казино – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопросы относительно угроз безопасности государства и общества в результате неконтролируемого распространения онлайн-казино. Об этом по итогам совещания с представителями СНБО, Службы безопасности Украины, Минцифры и Офиса президента заявил Владимир Зеленский .

"Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - сказал глава государства в традиционном вечернем видеообращении к народу.

Зеленский также упомянул автора петиции об ограничении деятельности онлайн-казино, которая и дала толчок дискуссиям по этому вопросу. Речь идет о воине 59-й отдельной мотопехотной бригады, сержанте Павле Петриченко, погибшем в бое в Донецкой области 15 апреля.

“Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многих, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий в ее защиту, ее развитие, ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина – это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной”, – заявил президент.

Напомним, 29 марта Петриченко зарегистрировал петицию об ограничении доступа к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Автор подчеркивал, что уже третий год военные находятся вдали от дома, а постоянный стресс и отсутствие должного отдыха делают их особо склонными к психологическим проблемам. Для многих военнослужащих азартные игры становятся основным методом борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.

В своей петиции Петриченко призвал президента внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет на участие военных в азартных играх, на рекламу азартных игр, использующих любую военную атрибутику, на взаимодействие благотворительных фондов с представителями игровой индустрии, на получение военными подразделениями благотворительной помощи от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц.

В тот же день, 29 марта, Зеленский отреагировал на петицию, набравшую необходимое для рассмотрения количество голосов всего за несколько часов. В вечернем обращении к народу глава государства поручил руководителям СБУ, Госслужбы спецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество. Впрочем, официальный ответ на петицию, как это происходит обычно, на президентском сайте не опубликован до сих пор.

Законопроект о контроле за игорным бизнесом

Уже 4 апреля парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу доработанный законопроект №9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствовании госрегулирования организации и проведения азартных игр и лотерей.

По словам председателя комитета и главного инициатора документа Даниила Гетманцева, среди прочего им предлагается ужесточение требований к рекламе азартных игр (в частности ее запрет в интернете, а также ограничение возможности злоупотреблений спонсорством для прикрытия рекламы).

За нарушение предлагается увеличить штраф с 300 до 600 минимальных зарплат, за повторное нарушение предусматривается аннулирование лицензии организатора азартных игр. В свою очередь, правительственный законопроект на эту тему под №9256, поданный почти год назад, профильный комитет рекомендовал отклонить.

