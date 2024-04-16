РНБО розгляне загрози безпеці держави від неконтрольованості онлайн-казино – Зеленський

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) розгляне питання щодо безпекових загроз державі та суспільству внаслідок неконтрольованого поширення онлайн-казино. Про це за підсумками наради з представниками РНБО, Служби безпеки України, Мінцифри та Офісу президента заявив Володимир Зеленський .

“Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані”, – сказав глава держави в традиційному вечірньому відеозверненні до народу.

Зеленський також згадав про автора петиції щодо обмеження діяльності онлайн-казино, яка й дала поштовх дискусіям з цього питання. Йдеться про воїна 59-ї окремої мотопіхотної бригади, сержанта Павла Петриченка, який загинув у бою на Донеччині 15 квітня.

“Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною”, – заявив президент.

Нагадаємо, 29 березня Петриченко зареєстрував петицію про обмеження доступу до онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Автор наголошував, що вже третій рік армійці перебувають далеко від дому, а постійний стрес та відсутність належного відпочинку роблять їх особливо схильними до психологічних проблем. Для багатьох із військовослужбовців азартні ігри стають основним методом боротьби зі стресом, що легко призводить до розвитку залежності та знижує здатність до самоконтролю.

У своїй петиції Петриченко закликав президента внести до Верховної Ради законопроєкт, який би передбачав заборону на участь військових в азартних іграх, на рекламу азартних ігор, що використовує будь-яку військову атрибутику, на взаємодію благодійних фондів з представниками гральної індустрії, на отримання військовими підрозділами благодійної допомоги від представників грального бізнесу або афілійованих з ними осіб тощо.

У той же день, 29 березня, Зеленський відреагував на петицію, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів усього за кілька годин. У вечірньому зверненні до народу глава держави доручив керівникам СБУ, Держслужби спецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство. Втім, офіційна відповідь на петицію, як це відбувається зазвичай, на президентському сайті не опублікована досі.

Законопроєкт щодо контролю за гральним бізнесом

Уже 4 квітня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення держрегулювання організації та проведення азартних ігор та лотерей.

За словами голови комітету та головного ініціатора документа Данила Гетманцева, серед іншого ним пропонується посилення вимог до реклами азартних ігор (зокрема її заборона в інтернеті, а також обмеження можливості зловживань спонсорством для прикриття реклами).

За порушення пропонується збільшити штраф з 300 до 600 мінімальних заробітних плат, за повторне порушення передбачається анулювання ліцензії організатора азартних ігор. В свою чергу, урядовий законопроєкт на цю тему під №9256, що був поданий майже рік тому, профільний комітет рекомендував відхилити.