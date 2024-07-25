В Украине заработал механизм ограничения кредитования лудоманов

С 25 июля 2024 года в Украине вступил в силу новый механизм ограничения кредитования лиц, склонных к азартным играм. Согласно изменениям в Закон Украины "О потребительском кредитовании", подготовленных с участием НБУ, бюро кредитных историй, заключивших договоры с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), получили доступ в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно новым правилам, запрещено выдавать потребительские кредиты людям, указанным в специальном реестре по-прежнему использовали заемные деньги для азартных игр.

Также банки и другие кредитные учреждения теперь обязаны проверять, нет ли потенциального заемщика в этом реестре. Для этого они должны обращаться в бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй будет бесплатно предоставлять кредиторам информацию о людях, которым запрещено посещать игорные заведения или участвовать в азартных играх.

"С целью обеспечения выполнения требований закона Украины "О потребительском кредитовании" КРАИЛ уже осуществила организационные и технические меры по реализации доступа бюро кредитных историй в Реестр. Информация о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вносится в Реестр уполномоченным органом (КРАИЛ) по результатам рассмотрения соответствующего заявления", — объяснили в НБУ.

Согласно сообщению, подать такое заявление могут:

Члены семьи первой ступени родства.

Законные представители.

Заявления рассматриваются, если лицо использует кредитные средства для азартных игр, а расходы на игру превышают личный доход, ставящий игрока или его семью в затруднительное положение.

НБУ запретил использовать кредитные деньги для участия в азартных играх

Напомним, с 22 июня 2024 года НБУ запретил проводить платежные операции клиентов на счета организаторов азартных игр, если средства получены на условиях кредита.

Как отмечают в регуляторе, соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

Ранее Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, если предметом залога по кредиту выступают товары двойного использования.

Этот запрет введен регулятором во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" с целью содействия безопасности банковской системы и предотвращения кризисных явлений в условиях военного положения.

Ограничение деятельности онлайн-казино

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Также Кабинет министров на заседании 17 мая приняло постановление об ограничении азартных игр в Интернете.

Заметим, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп по ограничению работы онлайн-казино.

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