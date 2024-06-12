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Налоговые поступления от игорного бизнеса выросли в 101 раз
За первые пять месяцев 2024 года в государственный бюджет Украины поступило 7,38 млрд. грн. налогов от игорного бизнеса.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"По налоговым поступлениям по игорному бизнесу. За первые пять месяцев года в бюджет поступило 7,38 млрд грн", - отметил нардеп.
Он также привел несколько цифр для сравнения, чтобы понять, мало ли это или много.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Так, налоговые поступления от игорного бизнеса в этом году были в 101 раз больше, чем за январь – май 2021 года, в 38 раз больше чем за январь – май 2022, и в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
"Это при том, что были лишены лицензии некоторые операторы до сих пор есть большая часть тени. Но результат на табло", - подытожил Железняк.
Ограничение деятельности онлайн-казино
Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.
24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.
Заметим, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп относительно ограничения работы онлайн-казино.
24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.
Игорный бизнес в Украине
Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.
Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.
Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз в год и достиг 207 млрд грн.