Податкові надходження від грального бізнесу зросли в 101 раз

За перші п’ять місяців 2024 року у державний бюджет України надійшло 7,38 млрд грн податків від грального бізнесу.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"По податковим надходженням з грального бізнесу. За перші п’ять місяців року в бюджет надійшло 7,38 млрд грн", - зауважив нардеп.

Він також навів декілька цифр для порівняння, щоб зрозуміти, мало це чи багато.

Так, податкові надходження від грального бізнесу цьогоріч були в 101 раз більшими, ніж за січень - травень 2021 року, в 38 раз більше ніж за січень - травень 2022, і в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2023.

"Це при тому, що були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні. Але результат на табло", - підсумував Железняк.

Обмеження діяльності онлайн-казино

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Зауважимо, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп щодо обмеження роботи онлайн-казино.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.