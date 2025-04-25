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Кількість лудоманів у реєстрі зросла втричі: понад 12 тисяч українців обмежили доступ до азартних ігор

азартні ігри
Кількість лудоманів у реєстрі зросла втричі / Freepik

Упродовж 2024 року кількість українців у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, збільшилася втричі. Станом на початок березня 2025 року у списку перебуває 12 807 осіб.

Такі дані оприлюднила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), функції якої віднедавна перейшли до новоствореного державного агентства "ПлейСіті", повідомляє Опендатабот.

Лише у 2024 році до реєстру було внесено 9 389 нових осіб, а ще 1 496 — виключено після завершення терміну обмеження. У середньому реєстр поповнювався на 780 осіб щомісяця, що майже втричі більше, ніж у 2023 році, коли фіксувалося близько 280 нових заяв щомісяця.

Тенденція до зростання зберігається й цього року: за перші два місяці 2025 року реєстр поповнився ще на 1 719 осіб, тобто в середньому 860 щомісяця. Це на 10% більше, ніж у середньому за минулий рік.

Загалом з моменту створення реєстру до нього було внесено 14 979 осіб, з яких 2 172 вже виключено. У 99% випадків обмеження ініціюють самі громадяни — через добровільну заяву. Це дозволяє на певний період (від шести місяців до трьох років) заблокувати собі доступ до азартних ігор.

Лише 1% випадків — це примусові обмеження за рішенням КРАІЛ, таких рішень за весь час було 169, з них 140 — минулого року. Жодної людини досі не внесено до реєстру за рішенням суду.

Наразі реєстр працює у тестовому режимі, однак у планах — створення повноцінного функціоналу на базі платформи Дія.Engine. Майбутній цифровий сервіс дозволить автоматизувати процес подання заяв та інтегрує зручні інструменти для організаторів азартних ігор з дотриманням норм захисту персональних даних.

Додамо, 14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Міністерства цифрової трансформації.

Автор:
Тетяна Гойденко