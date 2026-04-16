Ліцензованого онлайн-оператора оштрафували на 4,3 млн грн за допуск гравця з реєстру обмежених

ТОВ "Паті пленет", що здійснює діяльність у сфері онлайн-казино як ліцензований організатор азартних ігор, отримало штраф у розмірі понад 4,3 млн грн за порушення правил допуску до гри осіб із реєстру обмежених.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рlaycity

Порушення було встановлено за результатами позапланової перевірки, яка проводилася після звернення громадянина.

Відповідно до рішення регулятора, компанія має три місяці з дати застосування штрафної санкції для його добровільної сплати.

Водночас у регуляторному полі наголошується, що механізми обмеження доступу до азартних ігор діють виключно в ліцензованих операторів.

На нелегальному ринку такі запобіжники відсутні: там не здійснюється належна ідентифікація користувачів, ігноруються обмеження, а відповідальність перед гравцями фактично не передбачена.

У ліцензованих організаторів ключовим інструментом захисту є система самообмеження доступу до азартних ігор. Оператори зобов’язані проводити ідентифікацію гравців перед початком гри та забезпечувати недопуск осіб, внесених до реєстру обмежених.

2 червня 2025 року державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Згодом агентство створило Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. І протягом минулого року кількість осіб в ньому збільшилася втричі. Станом на початок березня 2025 року у списку перебувало 12 807 осіб.

Автор:
Тетяна Гойденко