За полгода PlayCity заблокировало более 2500 нелегальных онлайн-казино, госбюджет получил более 1,4 млрд грн

Шесть месяцев назад запустили агентство PlayCity и начали масштабную реформу сферы азартных игр. За этот срок в бюджет поступило более 1,4 млрд грн лицензионных платежей, а благодаря активной работе заблокировано более 2,5 тыс. нелегальных сайтов онлайн-казино.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что было сделано?

За это время:



правительство приняло пакет важных решений, благодаря чему существенно обновились правила регулирования отрасли;

налажено эффективное сотрудничество с платформами "TikTok" и "Meta", что позволяет оперативно удалять аккаунты, размещающие незаконную рекламу казино;

возобновлен процесс лицензирования, стимулирующий значительные дополнительные поступления в государственный бюджет;

запущена Система трекинга нелегальных сайтов.

В настоящее время продолжается активная разработка нового реестра лудоманов и современной системы онлайн-мониторинга для усиления контроля за рынком.

Ключевые финансовые и контрольные показатели, подтверждающие эффективность реформы:

1,4+ млрд грн - общая сумма поступлений в бюджет за лицензионные платежи;

52+ млн грн - сумма штрафов, наложенных на блоггеров и медиа за незаконную рекламу азартных игр;

13,6 млн грн - сумма штрафов, наложенных на организаторов за нарушение отчетности.

Более того, более 280 страниц в соцсетях были удалены за размещение незаконной рекламы.

Напомним, за январь-сентябрь 2025 года украинская игровая индустрия уплатила в государственный бюджет 13,94 млрд грн налогов, из которых 9,06 млрд грн обеспечили члены Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ).