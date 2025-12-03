- Категория
За полгода PlayCity заблокировало более 2500 нелегальных онлайн-казино, госбюджет получил более 1,4 млрд грн
Шесть месяцев назад запустили агентство PlayCity и начали масштабную реформу сферы азартных игр. За этот срок в бюджет поступило более 1,4 млрд грн лицензионных платежей, а благодаря активной работе заблокировано более 2,5 тыс. нелегальных сайтов онлайн-казино.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Что было сделано?
За это время:
- правительство приняло пакет важных решений, благодаря чему существенно обновились правила регулирования отрасли;
- налажено эффективное сотрудничество с платформами "TikTok" и "Meta", что позволяет оперативно удалять аккаунты, размещающие незаконную рекламу казино;
- возобновлен процесс лицензирования, стимулирующий значительные дополнительные поступления в государственный бюджет;
- запущена Система трекинга нелегальных сайтов.
В настоящее время продолжается активная разработка нового реестра лудоманов и современной системы онлайн-мониторинга для усиления контроля за рынком.
Ключевые финансовые и контрольные показатели, подтверждающие эффективность реформы:
- 1,4+ млрд грн - общая сумма поступлений в бюджет за лицензионные платежи;
- 52+ млн грн - сумма штрафов, наложенных на блоггеров и медиа за незаконную рекламу азартных игр;
- 13,6 млн грн - сумма штрафов, наложенных на организаторов за нарушение отчетности.
Более того, более 280 страниц в соцсетях были удалены за размещение незаконной рекламы.
Напомним, за январь-сентябрь 2025 года украинская игровая индустрия уплатила в государственный бюджет 13,94 млрд грн налогов, из которых 9,06 млрд грн обеспечили члены Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ).