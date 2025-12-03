Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,30

42,20

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За полгода PlayCity заблокировало более 2500 нелегальных онлайн-казино, госбюджет получил более 1,4 млрд грн

казино
PlayCity заблокировало более 2500 нелегальных онлайн-казино / Shutterstock

Шесть месяцев назад запустили агентство PlayCity и начали масштабную реформу сферы азартных игр. За этот срок в бюджет поступило более 1,4 млрд грн лицензионных платежей, а благодаря активной работе заблокировано более 2,5 тыс. нелегальных сайтов онлайн-казино.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что было сделано?

За это время:

  • правительство приняло пакет важных решений, благодаря чему существенно обновились правила регулирования отрасли;
  • налажено эффективное сотрудничество с платформами "TikTok" и "Meta", что позволяет оперативно удалять аккаунты, размещающие незаконную рекламу казино;
  • возобновлен процесс лицензирования, стимулирующий значительные дополнительные поступления в государственный бюджет;
  • запущена Система трекинга нелегальных сайтов.

В настоящее время продолжается активная разработка нового реестра лудоманов и современной системы онлайн-мониторинга для усиления контроля за рынком.

Ключевые финансовые и контрольные показатели, подтверждающие эффективность реформы:

  • 1,4+ млрд грн - общая сумма поступлений в бюджет за лицензионные платежи;
  • 52+ млн грн - сумма штрафов, наложенных на блоггеров и медиа за незаконную рекламу азартных игр;
  • 13,6 млн грн - сумма штрафов, наложенных на организаторов за нарушение отчетности.

Более того, более 280 страниц в соцсетях были удалены за размещение незаконной рекламы.

Напомним, за январь-сентябрь 2025 года украинская игровая индустрия уплатила в государственный бюджет 13,94 млрд грн налогов, из которых 9,06 млрд грн обеспечили члены Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ).

Автор:
Татьяна Ковальчук