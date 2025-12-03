За пів року PlayCity заблокувало понад 2500 нелегальних онлайн-казино, держбюджет отримав понад 1,4 млрд грн

Шість місяців тому запустили агентство PlayCity та почали масштабну реформу сфери азартних ігор. За цей термін до бюджету надійшло понад 1,4 млрд грн ліцензійниих платежів, а завдяки активній роботі заблоковано більше ніж 2,5 тис. нелегальних сайтів онлайн-казино.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Що було зроблено?

За цей час:



уряд ухвалив пакет важливих рішень, завдяки чому суттєво оновилися правила регулювання галузі;

налагоджено ефективну співпрацю з платформами "TikTok" та "Meta", що дозволяє оперативно видаляти акаунти, які розміщують незаконну рекламу казино;

відновлено процес ліцензування, що стимулює значні додаткові надходження до державного бюджету;

запущено Систему трекінгу нелегальних сайтів.

Наразі триває активна розробка нового реєстру лудоманів та сучасної Системи онлайн-моніторингу для посилення контролю за ринком.

Ключові фінансові та контрольні показники, що підтверджують ефективність реформи:

1,4+ млрд грн — загальна сума надходжень до бюджету за ліцензійні платежі;

52+ млн грн — сума штрафів, накладених на блогерів і медіа за незаконну рекламу азартних ігор;

13,6 млн грн — сума штрафів, накладених на організаторів за порушення звітності.

Крім того, понад 280 сторінок у соцмережах були видалені за розміщення незаконної реклами.

Нагадаємо, за січень-вересень 2025 року українська гральна індустрія сплатила до державного бюджету 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн забезпечили члени Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).