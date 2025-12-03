Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,30

42,20

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За пів року PlayCity заблокувало понад 2500 нелегальних онлайн-казино, держбюджет отримав понад 1,4 млрд грн

казино
PlayCity заблокувало понад 2500 нелегальних онлайн-казино / Shutterstock

Шість місяців тому запустили агентство PlayCity та почали масштабну реформу сфери азартних ігор. За цей термін до бюджету надійшло понад 1,4 млрд грн ліцензійниих платежів, а завдяки активній роботі заблоковано більше ніж 2,5 тис. нелегальних сайтів онлайн-казино.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Що було зроблено?

За цей час:

  • уряд ухвалив пакет важливих рішень, завдяки чому суттєво оновилися правила регулювання галузі; 
  • налагоджено ефективну співпрацю з платформами "TikTok" та "Meta", що дозволяє оперативно видаляти акаунти, які розміщують незаконну рекламу казино; 
  • відновлено процес ліцензування, що стимулює значні додаткові надходження до державного бюджету; 
  • запущено Систему трекінгу нелегальних сайтів.

Наразі триває активна розробка нового реєстру лудоманів та сучасної Системи онлайн-моніторингу для посилення контролю за ринком.

Ключові фінансові та контрольні показники, що підтверджують ефективність реформи:

  • 1,4+ млрд грн — загальна сума надходжень до бюджету за ліцензійні платежі; 
  • 52+ млн грн — сума штрафів, накладених на блогерів і медіа за незаконну рекламу азартних ігор; 
  • 13,6 млн грн — сума штрафів, накладених на організаторів за порушення звітності.

Крім того, понад 280 сторінок у соцмережах були видалені за розміщення незаконної реклами.

Нагадаємо, за січень-вересень 2025 року українська гральна індустрія сплатила до державного бюджету 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн забезпечили члени Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

Автор:
Тетяна Ковальчук