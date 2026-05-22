PlayCity оштрафовало оператора азартных игр на 4,3 млн грн

В Украине организатора азартных игр оштрафовали на 4,3 млн грн из-за нарушений требований законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба госагентства.

Проверки рынка азартных игр

Как сообщили в PlayCity, нарушения обнаружили после обращения одного из игроков. Во время внеплановой проверки специалисты установили, что пользователь пополнял свой игровой счет банковской картой, принадлежавшей третьему лицу.

В ведомстве подчеркнули, что организаторы азартных игр обязаны обеспечивать надлежащий контроль платежных операций и не допускать использование чужих платежных средств.

В PlayCity также отметили, что продолжают системно контролировать соблюдение требований законодательства на рынке азартных игр. С начала 2026 года регулятор уже провел 7 плановых и 4 внеплановых проверки операторов гемблинга.

О PlayCity

PlayCity - это государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей в Украине, созданное в 2025 году (взамен КРАИЛ) для контроля рынка гемблинга, борьбы с нелегальными казино и внедрения автоматизированной системы онлайн-мониторинга. Агентство работает под контролем Минцифры, цифровизирует лицензирование и защищает права игроков.

Напомним, государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity запустило онлайн инструмент для жалоб на незаконную рекламу азартных игр.