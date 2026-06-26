РlayСity оштрафовало онлайн-казино на 4,3 млн гривен

Государственное агентство, осуществляющее надзор в сфере азартных игр, применило финансовую санкцию в размере более 4,3 млн гривен к онлайн-казино "Gorilla" из-за грубых нарушений профильного законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Рlaycity.

Решение о взыскании штрафа было принято по результатам внеплановой проверки организатора азартных игр. Инициатором контрольных мер стало обращение гражданина, выявившее ряд нарушений в деятельности компании.

В ходе проверки специалисты агентства зафиксировали, что оператор допустил к участию в азартной игре лицо, внесенное в Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Допуск таких игроков к участию в азартных играх является серьезным нарушением законодательства, направленным на защиту уязвимых слоев населения.

Кроме того, компания "Gorilla" нарушила финансовые обязательства перед государством, несвоевременно внеся ежегодный лицензионный платеж. Эти действия указывают на игнорирование организатором как социальных норм, так и процедурных требований рынка. Системное наблюдение за организаторами азартных игр осуществляется для того, чтобы компании соблюдали правила, а права игроков оставались защищенными.

Соблюдение лицензионных условий и запрет на доступ к игре лицам, состоящим в соответствующем реестре, являются фундаментом легального и безопасного функционирования гемблинг-рынка в стране.

Напомним, государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity запустило онлайн инструмент для жалоб на незаконную рекламу азартных игр.