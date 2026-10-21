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Словакия намерена возобновить переговоры с РФ о поставках газа и нефти

Роберт Фицо
Правительство Роберта Фицо проведет первое с 2022 года заседание межправительственной комиссии в Москве. / Depositphotos

Словакия впервые с начала полномасштабной войны едет в Москву договариваться о нефти и газе. Такое решение снова показывает раскол между Братиславой и ее европейскими союзниками.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Словакия возобновляет переговоры с РФ

Межправительственная российско-словацкая комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству проведет заседание в Москве 26 октября, о чем сообщило Министерство иностранных дел Словакии.

Это заседание станет первым с момента нападения России на Украину в 2022 году. На встрече стороны намерены обсудить вопросы энергетики, включая ядерную отрасль, а также сотрудничество в сферах сельского хозяйства, окружающей среды, спорта и культуры.

Снабжение нефти и газа на фоне требований ЕС

Возобновление консультаций происходит после неоднократных поездок премьер-министра Роберта Фицо в Москву, в частности, в мае этого года. Взгляды Фицо выделяются в Европейском Союзе после поражения пророссийского лидера Венгрии Виктора Орбана на апреле.

Официальная Братислава отмечает, что основной темой переговоров станет энергетика и возможность сотрудничества в обеспечении поставок стратегических ресурсов. Словацкая сторона напрямую заинтересована в обсуждении транзита газа и продолжении поставок нефти.

В то же время страна, до сих пор покупающая российскую нефть и газ, должна прекратить закупки газа до конца 2027 года согласно плану ЕС, направленному на лишение РФ финансовых ресурсов для войны.

Во внешнеполитическом ведомстве Словакии заявили, что, развивая отношения с Россией, страна продолжает базировать свой подход на членстве в ЕС и НАТО и соблюдении обязательств, но стремится создать пространство для диалога.

Новый раскол в ЕС

Возглавляющий правительство Словакии уже четвертый срок Роберт Фицо неоднократно критиковал санкции ЕС против России. Ранее он обвинил Украину в прерывании поставок нефти, хотя Киев подчеркивал, что это произошло в результате российских атак.

Несмотря на то, что Фицо приостановил военную помощь Украине со стороны государства, экспорт боеприпасов и военной техники продолжается на коммерческой основе, в частности, предприятиями с государственной собственностью.

Премьер Словакии также заявлял, что предпочел бы нейтралитет страны вместо членства в НАТО, и выражал нежелание привлекать словацких солдат к потенциальному конфликту.  

Отметим, Словакия остается одной из немногих стран Европы, до сих пор покупающих российские нефть и газ. Нефть страна получает по трубопроводу "Дружба", пролегающему по территории Украины.

Напомним, Словакия и Венгрия отказались финансировать новый заем Украины. Словацкий премьер подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в финансировании дополнительных потребностей Украины на сумму 70 млрд евро в 2027 году. Кроме того, он сообщил, что глава правительства Венгрии Петер Мадяр присоединился к его позиции.

Автор:
Татьяна Бессараб

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