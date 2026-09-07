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Руководитель сети SmartAss Виктор Глущенко увольняется из-за скандального сообщения в Threads.

Виктор Глущенко
Виктор Глущенко / Facebook/Victor Gluschenko

Руководитель сети фитнес-клубов SmartAss Виктор Глущенко покидает свой пост после своего скандального сообщения в социальной сети Threads.

"Несколько дней назад я нарушил правила Smartass в своей публичной коммуникации: вынес в публичное пространство историю бывшей сотрудницы. Я уже признал это и попросил прощения у Ирины. Как CEO я должен был первым соблюдать стандарты, которых мы ожидаем от всей команды. В этой ситуации я сам им не отвечал" . он.

История началась несколько дней назад. В своем посту в социальной сети Threads Глущенко поначалу похвастался, что "за 8 лет работы мы провели, пожалуй, уже более 1000 собеседований", а затем вспомнил один пример. "Однажды взяли девушку, которая где-то месяц успешно имитировала бурный труд, а по факту почти ничего не сделала".

Этой девушкой оказалась медиа-менеджерша Ирина Клачек, которая в ответе на наезд своего бывшего шефа вспомнила как работала в SmartAss . Сверхурочная работа за скромную зарплату, значительно большую нагрузку, множество бытовых и нерабочих задач. "Два месяца я вебовала с утра до ночи, фактически без выходных - и довольно часто это сопровождалось токсической коммуникацией со стороны руководителей, - написала она, - я хотела бы забыть об этом опыте, но СЕО клуба решил хайпануть, исказив эту историю". Она добавила скрины переписок с руководителем. Ее пост получил значительно большие охваты, обсуждался в соцсети и заставил Виктора Глущенко публично извиняться.

Этот кейс вызвал много нареканий среди экспертов по коммуникациям и топ-менеджерам.

"Когда лидер публично обесценивает бывшую сотрудницу по той же индустрии, он бьет по доверию собственной аудитории: за красивым фасадом оказалось совсем другое отношение к людям", - заявила в комментарии Dilo Елена Плахова, директор по коммуникациям и взаимодействию с правительством компании Kernel.

Именно увольнение руководителя сети как возможное развитие этого кейса предусмотрел и Сергей Щербина, управляющий партнер и совладелец компании инвестиционной комиссии Rada Capital.

В таком случае владельцы могут пересмотреть свое отношение к этому руководителю, а также в целом к существующей в компании HR-системе”, - сказал Щербина.

Автор:
Владислав Головин , Степан Крьока

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