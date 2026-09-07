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Керівник мережі SmartAss Віктор Глущенко звільняється через скандальний допис в Threads.

Віктор Глущенко
Віктор Глущенко / Facebook/Victor Gluschenko

Керівник мережі фітнес-клубів SmartAss Віктор Глущенко залишає свою посаду після свого скандального допису в соціальній мережі Threads. 

“Кілька днів тому я порушив правила Smartass у своїй публічній комунікації: виніс у публічний простір історію колишньої співробітниці. Я вже визнав це та попросив вибачення в Ірини.Як CEO я мав першим дотримуватися стандартів, яких ми очікуємо від усієї команди. У цій ситуації я сам їм не відповідав.Тому я йду з посади CEO Smartass”, - написав він. 

Історія почалася кілька днів тому. В своєму пості в соціальній мережі Threads Глущенко спочатку похвалився, що “за 8 років роботи ми провели, мабуть, вже більше 1000 співбесід”, а потім згадав один приклад. “Якось взяли дівчину, яка десь місяць успішно імітувала бурхливу працю, а по факту майже нічого не зробила”. 

Цією дівчиною виявилася медіа-менеджерка Ірина Клачек, яка у відповіді до “наїзду” свого колишнього шефа згадала як працювала в SmartAss. Понаднормова робота за скромну зарплату, значно більше навантаження, безліч побутових та неробочих задач. “Два місяці я вйобувала з ранку до ночі, фактично без вихідних — і досить часто це супроводжувалось токсичною комунікацією з боку керівників, - написала вона, - я би хотіла забути про цей досвід, але СЕО клубу вирішив хайпанути, спотворивши цю історію”. Вона додала скріни листувань із керівником. Її пост отримав значно більші охоплення, обговорювався в соцмережі та змусив Віктора Глущенко публічно просити вибачення.  

Цей кейс викликав багато нарікань серед експертів із комунікацій та топ-менеджерів. 

“Коли лідер публічно знецінює колишню співробітницю з тієї ж індустрії, він б'є по довірі власної аудиторії: за красивим фасадом виявилося зовсім інше ставлення до людей”, - заявила в коментарі Dilo Олена Плахова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Kernel.

Саме звільнення керівника мережі як можливий розвиток цього кейсу передбачив і Сергій Щербіна, керуючий партнер та співвласник компанії інвестиційної команії Rada Capital: “Якщо в компанії хваляться такими результатами і вона, наскільки я бачу, продовжує розвиватися та зростати як в Україні, так і за кордоном, то, можливо, це проблема конкретного керівника.

У такому разі власники можуть переглянути своє ставлення до цього керівника, а також загалом до HR-системи, яка існує в компанії”, - сказав Щербіна.

Автор:
Владислав Головін , Степан Крьока

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