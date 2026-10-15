Покупки на иностранных маркетплейсах могут подорожать: Рада приняла закон о НДС

Верховная Рада приняла закон о налогообложении товаров, приобретенных через иностранные онлайн-маркетплейсы. Документ предусматривает начисление НДС вне зависимости от стоимости покупки.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба парламента.

Закон об онлайн-покупках за границей

Верховная Рада приняла закон о налогообложении товаров, которые украинцы заказывают через иностранные онлайн-маркетплейсы. За соответствующий документ №16051-1 проголосовали 252 народных депутата.

Закон предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и введение налога на добавленную стоимость (НДС) на товары, приобретенные через иностранные электронные платформы, независимо от стоимости заказа.

Для онлайн-покупок стоимостью до 150 евро НДС будут начисляться и платить электронные платформы. В то же время, некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро предлагают освободить от этого налога.

Какие средства Украина может получить после принятия закона

Реализация положений документа вместе с изменениями в Таможенный кодекс, предусмотренные законопроектом №15460, является одним из условий получения Украиной третьего транша по программе МВФ в объеме около $700 млн. Также от этого зависит предоставление второго транша макрофинансовой помощи Евросоюзу на €3,7 млрд в рамках займа для поддержки Украины в размере €90 млрд.

Украина должна была принять закон до июля 2026 года в соответствии с обновленным меморандумом с МВФ. В начальной версии документа сроком был определен конец марта, однако соответствующий структурный маяк не был выполнен вовремя.

По оценке министра финансов Сергея Марченко, введение новых правил налогообложения международных онлайн-покупок позволит дополнительно привлекать в государственный бюджет около 10 млрд грн ежегодно.

Ожидается, что новые нормы станут применяться с 1 июля 2027 года. Такой термин связан с необходимостью технически подготовить автоматизированный механизм начисления и уплаты налогов международными маркетплейсами.

Напомним, Верховная Рада 16 сентября поддержала в первом чтении законопроект №16051-1. Документ предусматривает отмену действующей льготы по НДС для товаров стоимостью до 150 евро, поступающих в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях. За законопроект проголосовали 273 депутата.