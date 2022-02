На ВДНХ начали сносить павильон, где проводили "Кураж": построят Президентский университет

На ВДНХ в Киеве начали разрушать павильон №19, где проводили благотворительный городской фестиваль "Кураж". На этом месте должно появиться одно из зданий Президентского университета.

Об этом сообщила основательница "Куража" Алена Гудкова.

"В начале лета мы случайно узнали, что нам не продлят контракт на ВДНХ, тк на этом месте будут строить Президентский Университет (и что-то мне подсказывает, что ОП прекрасно знал Кураж и что будет дальше). Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это повлечёт, какие потери нас ждут - просто нафиг и всё", - написала Алена Гудкова.

По ее словам, команду пытались уговорить переехать в первый павильон.

"Но даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, что сделали в павильоне 19 на 6 млн гривен за три года помимо оплаты аренды, мы бы всё равно и близко не приблизились к тому, что имели уже. Кроме этого предложения мы не получили предложения ни помощи, ни компенсации вложений, ни вариантов адекватного перемещения вполне значимого социального, культурного городского события", - заявила Гудкова.

Она выделила для себя два принципиальных вопроса: компенсация 1 млн гривен за установленный командой в 2021 году на деньги благотворителей абсолютного нового лифта Отис, чтобы в этот же день передать эти деньги на благотворительность, как справедливую плата за закрытие работающего бизнеса.

"В общем, в попытках выпросить этот несчастный миллион я ходила по кабинетам с Банковой на ВДНГ и обратно, параллельно просила о сохранении и реконструкции потрясающего образца постсоветского модернизма 78 года, который мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета, сохранив и наш культурный код и историю. Потому что у киевлян уже язва от того, что Киев стал похож на помойку, в котором на один новый архитектурный объект - 10 разрушенных исторических зданий ради офисов и ТЦ", - отметила Гудкова.

По ее словам, никто о том, что здание начали сносить, она узнала случайно из социальных сетей и сегодня утром приезжала "попрощаться" со зданием.

"Как бы высоко ты не летал всегда можно найти время на то, чтобы уважать друг друга, сообщить, найти компромисс и быть командой внутри своей страны. Это и есть ваше отношение к бизнесу и предпринимательству в Украине. Всё ясно, понятно, спасибо. Не знаю, где сейчас найти силы вообще в этой стране ещё что-то делать.", - подчеркнула Гудкова.

Отметим, "Кураж", известный ранее как "Кураж Базар" – городское событие, созданное в 2014 году Алёной Гудковой. Мероприятие проходит раз в месяц по выходным с вечеринками, благотворительными маркетами, выставками, лекциями, мастер-классами, перформансами и развлечениями.

Первое событие провели летом 2014 под названием The New Old на Воздвиженке в формате благотворительной барахолки. Тогда ее посетили более 8000 человек, а на благотворительность собрали более 100 тысяч гривен. До 2018 года событие проходило на Арт-заводе Платформа, после чего переехало на ВДНХ. За время своего пребывания там команда "Куража" оборудовала в павильоне лифт для маломобильных групп населения, отремонтировала крышу, трубы и прочее.

Отметим, реализация проекта Президентского университета на территории национального комплекса ВДНГ в Киеве, начиная с подготовки документации, займет три года и обойдется в 7,2 млрд грн.