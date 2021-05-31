Строительство Президентского университета на ВДНХ будет стоить более 7 млрд грн — Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что реализация проекта Президентского университета на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве, начиная с подготовки документации, займет три года и обойдется в 7,2 млрд грн.

Об этом он сказал на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" 31 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"Территориально локация — это 16 га на ВДНХ... В целом развитие Президентского университета совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", — сказал министр.

Согласно представленной концепции, территория университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки — 25,8 тысячи квадратных метров.

На территории заведения будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Напомним, что ранее на этом форуме президент Владимир Зеленский анонсировал создание указанного университета и подписал соответствующий указ, поручив Кабинету министров проработать этот вопрос.