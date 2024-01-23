Заплатил 21 миллион: Мазепа вышел из СИЗО под залог

Директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, фигурирующий по делу о незаконном завладении землей в Киевской области, сегодня вышел из СИЗО заплатив 21 миллион гривен залога.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на информацию от компании.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева решил оставить Мазепу под стражей и отказал во взятии его на поруки. Однако судья уменьшил размер залога с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен, чем через несколько часов и воспользовался бизнесмен.

Напомним, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали 18 января во время прохождения украинско-польской границы. Также ДБР произвела обыск в офисе компании.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Позже адвокаты Мазепы подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024, где бизнесмена подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа начал карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Через три года Мазепу пригласили на работу в Foyil Securities New Europe на должность управляющего директора. В 2002 году он возглавил компанию МФК.

В сентябре 2004 года основал инвестиционную компанию Concorde Capital, предоставляющую полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Он является ее генеральным директором. В 2008 году был избран председателем биржевого совета ОАО "Украинская биржа".

В начале 2014 года являлся членом наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк". С августа 2014 по 6 июля 2016 года Мазепа был членом Наблюдательного совета ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Бывший совладелец латвийского представительства ПриватБанка. Мазепа из-за оффшорной компании "Concorde Bermuda Ltd" (входившей в Concorde) владел 8,5 % банка. Этот банк, помимо прочего, занимался отмыванием средств украинского олигарха Сергея Курченко из близкого окружения Виктора Януковича, после бегства которого вошел в команду Петра Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в собственность Порошенко с помощью Мазепы является приватизация "Укрспирта".

Также Мазепа был одним из ближайших соратников украинского олигарха Сергея Тигипко .