Апелляционный суд оставил Мазепу под стражей, но уменьшил размер залога

23 января Апелляционный суд Киева решил оставить под стражей директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу, фигурирующего по делу о незаконном завладении землей в Киевской области.

Об этом сообщила корреспондентка "Суспільного" из зала суда.

Однако судья уменьшил размер залога с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.

Отмечается, что Мазепу не успел попасть в суд на назначенный час, поэтому принимал участие в заседании по видеосвязи.

Несмотря на то, что адвокат бизнесмена Тарас Пошиванюк приобщил к делу 10 писем от друзей Мазепы, среди которых народный депутат Андрей Герус, которые его принять Мазепу на поруки, суд не стал менять меру пресечения. В настоящее время Мазепа будет под стражей до 27 февраля.

Отмечается, что прокурор Евгений Слёта потребовал отменить определение суда первой инстанции в части залога и назначать новое в размере 700 миллионов гривен.

Игоря Мазепу задержали при попытке покинуть Украину

Напомним, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали 18 января во время прохождения украинско-польской границы. Также ДБР произвела обыск в офисе компании.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2023 восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.