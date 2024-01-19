Бизнесмена Мазепу подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС

Появилось официальное подтверждение задержания главы компании Concorde Capital Игоря Мазепы. Его "и еще трое подельников" подозревают в махинациях с землей стратегического значения вдоль Киевской дамбы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Там отмечают, что разоблачены руководители и участники преступной организации, незаконно завладевшие землями дамбы Киевской ГЭС.

"По данным следствия, основатель инвестиционной компании, его брат и другие участники преступной организации с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 га стоимостью более 20 млн грн", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в течение 2020-2021 годов участники преступной организации подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение подписывали документы по выделению земельных участков в частную собственность.

"В дальнейшем эти земли путем продажи передавались участникам преступной организации. Те, в свою очередь, переоформляли их на представителей застройщиков элитной недвижимости, по чьему заказу и финансированию совершались незаконные действия. В незаконной схеме также принимали участие отдельные должностные лица органов Госгеокадастра", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы участников преступной организации.

Учредитель инвестиционной компании задержан при попытке покинуть территорию Украины в направлении Республики Польша, через пункт пропуска «Шегини». В целом по порядку ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении в превышении власти или служебных полномочий двум бывшим руководителям Госгеокадастра в Киевской области.

В Офисе генпрокурора напоминают, что в ноябре 2023 восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.

По данным следствия, в преступную организацию входило почти 20 человек, действовавших в интересах нескольких застройщиков. Среди фигурантов – известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Отмечается, что в течение 2020-2021 годов организаторы и участники схемы завладели землями госсобственности оценочной стоимостью более 15 миллионов гривен, которая считается и суммой нанесенного государству ущерба. На этой территории было построено несколько коттеджных городков.

Бизнесмена Мазепу задержали при попытке покинуть Украину

Как сообщалось, 18 января основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали во время прохождения украино-польской границы .

Также ГБР провела обыск в офисе компании.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

В Concorde Capital связали действия ведомства с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.

В Concorde Capital подчеркнули, что задержание Игоря Мазепы произошло несмотря на то, что он часто уезжал за границу. В частности, бизнесмен неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался. Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

"И это стало поводом для задержания его без определения суда", - подытожили в компании.