Компания Мазепы и его партнеров начинает работу на месторождении янтаря в Ровенской области

К проекту по добыче янтаря привлекли иностранного инвестора – китайского предпринимателя Ванга Чжикая.

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Об этом владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Делаем серьезный шаг в проекте по добыче янтаря: наша с партнерами компания "Солнечное ремесло" начинает работу на Томашгородском месторождении в Ровенской области", – написал он.

Площадь месторождения составляет 457,7 гектара, прогнозируемые запасы – 191 тонна.

По словам Мазепы, осенью 2023 года после подробного аудита была приобретена компания "Санкамян", которая прошла все разрешительные процедуры и получила лицензию на добычу янтаря еще в июле 2022 года. Бизнесмен отметил, что на преодоление этого пути было потрачено более шести лет.

Кроме того, в проект удалось привлечь иностранного инвестора – им стал китайский предприниматель Ванг Чжикай. Он является одним из основных операторов китайского рынка янтаря, именно эта страна является главным мировым потребителем этого минерала.

Добычу янтаря планируется начать весной 2024 года. Ожидается, что проект создаст около 100 новых рабочих мест, прогнозируемые объемы добычи составят около 20 тонн в год. При этом только налоги на пользование недрами будут составлять около 1000 грн за каждый кг янтаря, 30% из которых отойдут местной общине.

"Наш предыдущий опыт производства предусматривает ответственность перед местными общинами, а следовательно не только добычу, но и рекультивацию отработанных участков земли. Вместо апокалиптических марсианских пейзажей после добычи компания оставляет новый живой лес. За предыдущие годы мы высадили 400 тыс. молодых деревьев или 43 га леса и продолжаем делать это в дальнейшем", - подчеркнул Мазепа.

Он отметил, что объем ресурсов на освоение нового месторождения по предварительным оценкам составит десятки миллионов долларов. Украина получит инвестиции, рынок янтаря продолжение легальной истории добычи и еще больший выход на внешние рынки, а Ровенская область и местные общины – новые рабочие места, поступления в бюджет и лес на месте отработанных участков.

Справка

ООО "Центр "Солнечное ремесло" было основано в 2007 году Галиной Симхой, а в 2017-м Игорь Мазепа стал ее совладельцем. Эта компания добывает янтарь на месторождении "Владимирец Восточный" в Ровенской области и занимает первое место в Украине по объему легальной добычи.

По данным Государственной службы геологии и недр Украины, по состоянию на 2023 год Украина занимала третье место в мире по разведанным запасам янтаря. Основные залежи "солнечного камня" сосредоточены в Ровенской, Житомирской и Волынской областях.

Фото: ua.depositphotos.com