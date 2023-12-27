Из-за проблем с месторождением в Закарпатье Украина вынуждена покупать соль в Африке, - глава Закарпатской ОВА

Из-за того, что Буштынское месторождение соли еще не работает на полную мощность, Украина вынуждена покупать техническую соль в африканских странах.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Почему возникла потребность в африканской соли

"Безусловно, Украине необходима своя соль. Тем более, она нужна региону – это налоги и рабочие места", - подчеркивает глава ОВА.

"Но законодательство сейчас не учитывает защиты отечественного производителя. Может это и правильно, потому что нет времени и ресурсов на долгосрочные проекты, нам нужна соль уже и сегодня. Ее поставляют из африканских стран, я так понимаю, зерновым коридором на обратном пути в порты Одессы", – добавил чиновник.

Стоимость такой соли – 2,5 тыс. грн за тонну, тогда как до войны стоимость технической соли из "Артемсоли" составляла 1,5 тыс. грн. Когда в первый год войны не было никакой соли, ее завозили из Польши, а цена достигала 7-9 тыс. грн за тонну.

"Стоимость закарпатской соли из Буштинского месторождения сейчас составляет 3 тыс. грн. Но качество — на порядок выше африканского: производитель проводил экспертизы, она прекрасно растворяется. Поэтому закарпатскую соль будут покупать. Плюс, если учесть логистику, то соль, которая поступает в порты, где-то там на юге страны и будет осваиваться, а мы своей сможем закрывать потребности запада и центра», – подытожил Виктор Микита.

Какие проблемы с закарпатской солью

По словам главы Закарпатской ОВА, ситуация с закарпатской солью следующая: предприятие начало разрабатывать месторождение в 22-м году, после российского вторжения. Работа запускалась очень быстрыми темпами и постоянно возникали проблемы. Это вопрос и профессионального уровня работников, и георазведки.

Кроме того, проблема заключалась в том, что к моменту запуска разработки месторождения не была должным образом проведена геодезия. Сначала не планировалось бетонировать шахту, а потом, когда проход начал засыпаться, это необходимо было сделать. Поэтому заново копали, ставили металлоконструкции, укрепляли и т.д.

Таким образом, проблемы в процессе разработки месторождения возникли из-за плохой подготовки. Также под угрозой оказались недавно отремонтированные трассы Мукачево-Рогатин и Киев-Чоп.

"Когда уже дошли до породы и убедились, что соль есть, начали усиливать вход в шахту. Он прорыт на длину более 200 метров и имеет глубину 70 метров. На эти укрепления ушло много времени. В то же время мы говорили, что мощности этой шахты должны обеспечивать все потребности страны в технической соли. А это 400 тысяч тонн в год. Теперь представьте себе, что эти 400 тысяч тонн уедут с места добычи грузовыми автомобилями..." - подчеркнул Микита.

Как отметил глава ОВА, было проведено несколько совещаний с "Укрзализныцей" по прокладке отдельного пути к месторождению. Договоренности есть, но этот вопрос не закрыт на сегодняшний день, потому что предприятие использовало все инвестиции на строительство тоннеля и прохода в шахту. Там строят два тоннеля, один — резервный, чтобы в случае повреждения первого работа шла через резервный и не останавливалось производство. Второй тоннель пока не достроен.

Прогноз по полному запуску производства соли в Закарпатье

По словам Микиты, инвестор вложил уже около 170 млн грн в этот проект. В настоящее время добывается около 45 тонн технической соли в сутки. При необходимости цифра может быть увеличена до 200 тонн, это получается 600 тонн смеси для посыпания дорог.

"Если считать в объемах страны, то этого хватит Закарпатью для себя и соседей (смежных с Закарпатьем регионов). Но такое количество технической соли не покроет все потребности страны", - сказал Микита. Он добавил, что для налаживания инфраструктуры, проведения доразведки месторождения, доделывания прохода требуется еще год.

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