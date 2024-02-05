Компанія Мазепи і його партнерів розпочинає роботу на родовищі бурштину на Рівненщині

До проєкту з видобутку бурштину залучили іноземного інвестора – китайського підприємця Ванга Чжикая.

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Про це власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Робимо серйозний крок у проєкті з видобутку бурштину: наша з партнерами компанія "Сонячне ремесло" починає роботу на Томашгородському родовищі у Рівненській області", - написав він.

Площа родовища становить 457,7 гектара, прогнозовані запаси – 191 тонна.

За словами Мазепи, восени 2023 року після детального аудиту була придбана компанія "Санкамян", яка пройшла всі дозвільні процедури та отримала ліцензію на видобування бурштину ще в липні 2022 року. Бізнесмен зазначив, що на подолання цього шляху було витрачено понад 6 років.

Крім того, в проєкт вдалося залучити іноземного інвестора – це китайський підприємець Ванг Чжикай. Він є одним з основних операторів китайського ринку бурштину, а саме ця країна є головним світовим споживачем цього мінералу.

Видобуток буршину планується почати навесні 2024 року. Очікується, що проєкт створить біля 100 нових робочих місць, прогнозовані обсяги видобутку складуть близько 20 тонн на рік. При цьому, лише податки на користування надрами складатимуть близько 1000 грн за кожен кг бурштину, 30% з яких відійдуть місцевій громаді.

"Наш попередній досвід виробництва передбачає відповідальність перед місцевими громадами, а отже не лише видобуток, а й рекультивацію відпрацьованих ділянок землі. Замість апокаліптичних марсіанських пейзажів, після видобутку компанія залишає новий живий ліс. За попередні роки ми висадили 400 тис. молодих дерев або 43 га лісу і продовжуємо робити це надалі", - наголосив Мазепа.

Він зазначив, що обсяг ресурсів на освоєння нового родовища за попередніми оцінками складе десятки млн доларів. Тож, Україна отримає інвестиції, ринок бурштину продовження легальної історії видобутку та ще більший вихід на зовнішні ринки, а Рівненська область та місцеві громади – нові робочі місця, надходження у бюджет та ліс на місці відпрацьованих ділянок.

Довідка

ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" була заснована у 2007 році Галиною Симхою, а у 2017-му Ігор Мазепа став її співвласником. Ця компанія видобуває бурштин на родовищі "Володимирець Східний" у Рівненській області і посідає перше місце в Україні за обсягом легального видобутку.

За даними державної служби геології та надр України, станом на 2023 рік Україна посідала третє місце у світі за розвіданими запасами бурштину. Основні поклади "сонячного каменю" зосереджені у Рівненській, Житомирській і Волинській областях.

Фото: ua.depositphotos.com