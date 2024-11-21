Віктор Ющенко з партнерами відчужили право на видобуток газу на Полтавщині

Державна служба геології та надр України схвалила передання спеціального дозволу на Федорівське газове родовище (425,7 кв. км, Полтавська область) від ТОВ "Трендс Сістем" до ТОВ "СТК Реал Естейт".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє NADRA.INFO.

Згідно з наказом №533 від 14 листопада 2024 року, підписаним виконувачем обов’язків голови Держгеонадр Сергієм Дехтяренком, зміну користувача родовища було здійснено на підставі судового рішення.

Раніше суд заборонив Держгеонадрам анулювати цей спецдозвіл, тому відомство було змушене піти на передання прав.

Видання нагадує, що до липня 2024 року частками у ТОВ "Трендс Сістем" володіли Вадим Єрмолаєв , який знаходиться під санкціями РНБО з грудня 2023 року, Володимир Бєлоусов і Віктор Ющенко (президент України в 2005-2010 роках) і АТ ЗНВКІФ "Технології".

Наприкінці липня частку Вадима Єрмолаєва набула Ганна Єрмолаєва, а потім Захар Терещенко (кінцевий бенефіціарний власник і керівник компанії станом на 19 листопада 2024 згідно даних YouControl). ТОВ "СТК Реал Естейт" контролює співзасновник торговельно-виробничої корпорації "Алеф", бізнес-партнер Вадима Єрмолаєва – Станіслав Віленський.

Видання пише, що перепродаж врятував спецдозвіл від анулювання, передбаченого коригуючим рішенням РНБО.

Аналогічним шляхом відчужити спецдозвіл намагається і ТОВ "Мотронівський ГЗК" Дмитра Фірташа. Він також намагався в судовому порядку відновити спецдозвіл – це йому вдалося наприкінці лютого 2024 року після постанови Третього апеляційного адміністративного суду. Тепер це рішення апеляції скасував Верховний суд.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації,