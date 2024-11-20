Smart Energy знову втратила три ліцензії на видобуток газу: запрацювали санкції від Зеленського

Державна служба геології та надр знову зупинила дію трьох спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, якими володіють компанії групи Smart Energy. Як повідомили в пресслужбі Smart Energy, відповідний наказ №535 було видано 15 листопада.

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Власниками цих ліцензій в Харківській області є ТОВ "Пром-Енерго Продукт", а в Полтавській - представництво Regal Petroleum Corporation Limited. Обидві на 100% належать британській компанії Enwell Energy.

"Відтепер щомісячно держава втрачатиме як мінімум 9,5 мільйона кубометрів газу, більше 1 тисячі тонн конденсату, майже 1 тисячу тонн LPG. Будуть зупинені програми розвитку, а це понад 1 мільярд гривень інвестицій в українські надра", - прокоментували позбавлення спецдозволів у Smart Energy.

За наведеними підрахунками, протягом осінньо-зимового періоду це призведе до недоотримання держбюджетом 465 мільйонів гривень податків. Втрати бюджету від попереднього зупинення діяльності газовидобувних підприємств групи оцінюється за 15 місяців у 195 мільйонів кубометрів газу та 1,65 мільярда гривень податків.

Крім цього, там побоюються, що без роботи можуть залишитися сотні українців, та прогнозують, що на компенсацію втраченого природного газу і пального потрібно буде додатково витратити не менше 35 мільйонів доларів у поточних цінах.

"Ми розуміємо необхідність національних заходів безпеки, але закликаємо владу до обдуманого підходу у їх реалізації, аби уникнути нових негативних наслідків. Попереднє зупинення дії спецдозволів вже спричинило значну шкоду для держави. Ми закликаємо до зважених рішень, аби зберегти економічну стабільність та енергетичну незалежність України", - заявили у Smart Energy.

Зазначається, що підґрунтям для нової зупинки ліцензій стало рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій, яке було введено в дію указом президента Володимира Зеленського №698 від 8 жовтня.

Ним, нагадаємо, обмеження були запроваджені на десять років щодо низки громадян Кіпру, які стали власниками "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського після його передачі у траст в листопаді 2022 року.

Натомість Служба безпеки України вважає, що це було зроблено колишнім депутатом Верховної Ради спеціально з метою уникнення потрапляння свого бізнесу під санкції. Про нього ж особисто санкції було запроваджено 1 грудня 2022 року.

Smart Energy є нафтогазовим напрямом інвестиційної групи Smart Holding, що реалізує проєкти з розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів та належить до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України.

До групи входять "Укргазвидобуток" (Островерхівське родовище газу, Харківська область) та британська Enwell Energy, активи якої розташовані на Полтавщині (окрім Regal Petroleum, це "Аркона Газ-Енергія", що працює на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі) і також на Харківщині ("Пром-Енерго Продукт", Васищівське родовище).

Нагадаємо, що 12 квітня 2023 року Держгеонадр зупинила дію спецдозволу для "Укргазвидобутку", а 4 травня - і для "Пром-Енерго Продукту" з "Арконою". Однак 26 червня 2024 року регулятор дію їхніх дозволів відновив після коригування 24 червня санкцій проти Новинського.