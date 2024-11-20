Smart Energy снова потеряла три лицензии на добычу газа: заработали санкции от Зеленского

Государственная служба геологии и недр снова остановила действие трех специальных разрешений на добычу углеводородов, которыми владеют компании группы Smart Energy. Как сообщили в пресс-службе Smart Energy, соответствующий приказ №535 был издан 15 ноября.

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Владельцами этих лицензий в Харьковской области является ООО "Пром-Энерго Продукт", а в Полтавской – представительство Regal Petroleum Corporation Limited. Обе на 100% принадлежат британской компании Enwell Energy.

"Отныне ежемесячно государство будет терять как минимум 9,5 миллиона кубометров газа, более 1 тысячи тонн конденсата, почти 1 тысячу тонн LPG. Будут остановлены программы развития, а это более 1 миллиарда гривен инвестиций в украинские недра", — прокомментировали лишение спецразрешений в Smart Energy.

По приведенным подсчетам, в течение осенне-зимнего периода это приведет к недополучению госбюджетом 465 миллионов гривен налогов. Потери бюджета от предыдущей остановки деятельности газодобывающих предприятий группы оцениваются за 15 месяцев в 195 миллионов кубометров газа и 1,65 миллиарда гривен налогов.

Кроме того, там опасаются, что без работы могут остаться сотни украинцев, и прогнозируют, что на компенсацию потерянного природного газа и горючего нужно будет дополнительно потратить не менее 35 миллионов долларов в текущих ценах.

"Мы понимаем необходимость национальных мер безопасности, но призываем власти к обдуманному подходу в их реализации, чтобы избежать новых негативных последствий. Прошлая остановка действия спецразрешений уже нанесла значительный ущерб для государства. Мы призываем к взвешенным решениям, чтобы сохранить экономическую стабильность и энергетическую независимость Украины", – заявили в Smart Energy.

Отмечается, что основанием новой остановки лицензий стало решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций, которое было введено в действие указом президента Владимира Зеленского №698 от 8 октября.

Им, напомним, ограничения были введены на десять лет в отношении ряду граждан Кипра, ставших владельцами "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского после его передачи в траст в ноябре 2022 года.

При этом Служба безопасности Украины считает, что это было сделано бывшим депутатом Верховной Рады специально во избежание попадания своего бизнеса под санкции. Против него же лично санкции были введены 1 декабря 2022 года.

Smart Energy является нефтегазовым направлением инвестиционной группы Smart Holding, реализующей проекты по разведке и промышленной разработке месторождений углеводородов и относящейся к пятерке крупнейших частных газодобытчиков Украины.

В группу входят "Укргазвыдобуток" (Островерховское месторождение газа, Харьковская область) и британская Enwell Energy, активы которой расположены в Полтавской области (кроме Regal Petroleum, это "Аркона Газ-Энергия", работающая на Свистунковско-Червонолукском месторождении) и тоже в Харьковской области ( "Пром-Энерго Продукт", Васищевское месторождение).

Напомним, что 12 апреля 2023 года Госгеонедр остановила действие спецразрешения для "Укргазвыдобутку", а 4 мая — и для "Пром-Энерго Продукта" с "Арконой". Однако 26 июня 2024 года регулятор их действие возобновил после того, как 24 июня были скорректированы санкции против Новинского.