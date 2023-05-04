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Гостиничный комплекс, порт и торговые центры: в Украине арестовали "скрытые" активы Новинского более чем на 10,5 млрд грн
По материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Их общая стоимость составляет более 10,5 млрд. грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, в список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.
Среди арестованного имущества элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях.
Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.
Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее.
Напомним, что в апреле 2023 года по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.