Гостиничный комплекс, порт и торговые центры: в Украине арестовали "скрытые" активы Новинского более чем на 10,5 млрд грн

По материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Их общая стоимость составляет более 10,5 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, в список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

Среди арестованного имущества элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.

Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях.

Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

Напомним, что в апреле 2023 года по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.