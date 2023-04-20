В Украине арестовали 18 млн кубометров газа на 144 млн грн, которые принадлежали Новинскому

По материалам Службы безопасности наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ.

Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн.

"В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Ранее по материалам СБУ наложен арест на корпоративные права 40 предприятий Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору.

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Новинского и ряда священников Украинской православной церкви, и в этот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский.

До этого, в начале июля, Новинский, который был в Раде последнего созыва внефракционным депутатом-мажоритарщиком и баллотировался от запрещенной ныне партии "Оппозиционный блок" в округе №57 (Донецкая область), подал заявление о сложении полномочий, которое парламент удовлетворил .