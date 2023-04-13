СБУ арестовала имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн (ФОТО)

По материалам Службы безопасности наложен арест на корпоративные права 40 предприятий пророссийского бизнесмена, бывшего народного депутата Украины Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В списке заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов относительно ряда предприятий олигарха.

В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов.

В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ провела обыск в офисе компании Enwell Energy, входящей в группу "Смарт-Холдинга". Обыск проводился в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по обстоятельствам реструктуризации холдинга.

Напомним, ранее СБУ провела обыск в офисе компании Enwell Energy, входящей в группу "Смарт-Холдинга". Обыск проводился в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по обстоятельствам реструктуризации холдинга.

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Новинского и ряда священников Украинской православной церкви санкции, и в этот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский.

До этого, в начале июля, Новинский, бывший в Раде последнего созыва внефракционным депутатом-мажоритарщиком и баллотировавшийся от запрещенной ныне партии "Оппозиционный блок" в округе №57 (Донецкая область), подал заявление о сложении полномочий, которое парламент удовлетворил.