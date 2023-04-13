СБУ провела обшуки в "Смарт-Холдингу"

10 квітня СБУ провела обшук в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи “Смарт-Холдингу”. Обшук проводився у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо обставин реструктуризації холдінгу.

Про це Enwell Energy повідомляє на сайті Лондонській фондовій біржі.

Після обшуку отримано ухвали Шевченківського районного суду Києва проти двох компаній групи: української філії "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", яка експлуатує Мехедівсько-Голотівщинське та Свиридівське родовища, та ТОВ "Аркона Газ-Енергія", яка володіє ліцензією на розвідку Свистунківсько-Червонолуцької ділянки.

Ухвалами накладено арешт на певні фізичні активи кожної з компаній, що означає заборону на зміну реєстрації прав власності на активи. Однак використання активів не обмежується: компанія може продовжувати видобувати газ і конденсат на цих ліцензіях. Підстави для цих рішень ще не відомі.

Крім того, Міністерство юстиції видало наказ про анулювання реєстраційного запису щодо зміни бенефіціарних власників дочірньої компанії ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн (Україна) Лімітед" у Єдиному держреєстрі фізичних та юридичних осіб. Цим наказом було відновлено попередній запис у реєстрі - Вадима Новинського. Як було оголошено 26 січня 2023 року, компанія була повідомлена про те, що Новинський припинив володіти бенефіціарною участю в опосередкованому мажоритарному акціонері компанії 1 грудня 2022 року.

Державна служба геології та надр також звернулася до Регал Петролеум з вимогою надати додаткову інформацію про кінцевих бенефіціарних власників Мехедівсько-Голотівщинського і Свиридівського газових родовищ.

Група "Смарт-Холдинг" вважає кримінальне провадження, у рамках якого проводили обшуки, безпідставним та черговою спробою здійснення тиску на бізнес.

Метою обшуків у компанії називають блокування активів в інтересах певних груп і вважають, що ухвала про проведення слідчих дій не містить жодних конкретних фактів чи обґрунтованих правових підстав.

"Це далеко не перша спроба впливу на бізнес шляхом відкриття різноманітних проваджень. На бізнес намагаються впливати досить тривалий час, а після початку війни розпочалась активна фаза… Основним об’єктом тиску є газовий актив Групи, який у військовий час підтримував і продовжує підтримувати енергетичну безпеку України", - заявили у компанії.

Нагадаємо, в січні Національне антикорупційне бюро скерувало до Вищого антикорупційного суду справу щодо схеми отримання компанією "Аркона Газ-Енергія" права на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища в Полтавській області за штучно заниженою вартістю. Як вказують в бюро, це завдало державі збитків на 196,8 мільйона гривень.