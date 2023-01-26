Справу про передачу компанії Новинського "за копійки" родовища для видобутку газу передали до суду

Національне антикорупційне бюро скерувало до Вищого антикорупційного суду справу щодо схеми отримання компанією "Аркона Газ-Енергія" права на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища в Полтавській області за штучно заниженою вартістю. Як вказують в бюро, це завдало державі збитків на 196,8 мільйона гривень.

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У справі шість обвинувачених, серед яких колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту; колишня завідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти та газу відділу геолого-економічної оцінки цього інституту.

Третьою особою є експерт Державної комісії по запасах корисних копалин та директор ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз". Крім того, обвинуваченими є ексдиректор самої "Аркона Газ-Енергія", провідний інженер НВФ "Проект-Нафтогаз" (він теж є експертом Держкомісії по запасах корисних копалин) та головний інженер НВФ "Проект-Нафтогаз".

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковані за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем). П’ятьом учасникам злочину (колишньому завідувачу, експерту, ексдиректору ТОВ і інженерам) додатково інкриміновано частину 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Як з’ясувало слідство, впродовж 2016-2017 років "Аркона Газ-Енергія" неодноразово і безрезультатно зверталося до Держслужби геології та надр за отриманням спецдозволу на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище без проведення аукціону. Однак згодом склад власників компанії змінився, і державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень компанії.

У квітні 2017 року Полтавська обласна рада, після декількох попередніх відмов, погодила Держгеонадр надання "Арконі" спецдозволу на геологічне вивчення родовища без проведення аукціону. Після цього учасники корупційної схеми розподілили ролі та розробили план із заниження суми збору за видачу зазначеного спецдозволу.

Для цього, за даними НАБУ, вони використали неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування. В результаті початкову ціну продажу спецдозволу було встановлено у 3,8 мільйона гривень, хоча становити вона мала б 200,6 мільйона гривень, тобто майже у 53 рази більше.

Таким чином, розрахункова різниця між фактично сплаченою вартістю збору та дійсною початковою ціною продажу спецдозволу на користування надрами склала 196,8 млн грн, що і становить, за версією слідства, розмір збитків, завданих держбюджету України.

Фігурантам було повідомлено про підозри в організації цієї схеми ще у липні 2020 року. У вересні 2021 року слідство було завершено. Наразі ж ще встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, однак розслідування в цій частині виділено в окреме кримінальне провадження.

В НАБУ також нагадують, підставами для початку розслідування свого часу стали заява одного з депутатів Верховної Ради та сюжет програми журналістських розслідувань "Схеми".

Нагадаємо, що сам дозвіл на зазначене родовище для "Аркона Газ-Енергія", що входила до групи компаній Smart Energy Вадима Новинського, було скасовано рік тому, 18 січня 2022 року, ліквідованим нині Окружним адміністративним судом Києва. Також тоді було скасовано рішення про об'єднання Свистунківського та Червонолуцького родовищ в одне. Ці рішення в суді оскаржувала "Укрнафта", а Держгеонадр приймала участь у цій справі у якості відповідача.

Зазначимо при цьому, що у Smart Holding, до якого входить Smart Energy, нещодавно повідомили, що Новинський перестав бути його бенефіціаром, причому ще у листопаді 2022 року, до введення проти екснардепа санкцій з боку української влади.