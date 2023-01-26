Дело о передаче компании Новинского за копейки месторождения для добычи газа передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро направило в Высший антикоррупционный суд дело о схеме получения компанией "Аркона Газ-Энергия" права на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости. Как указывают в бюро, это нанесло государству ущерб в 196,8 миллиона гривен.

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В деле шесть обвиняемых, среди которых бывший заместитель директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института; бывший заведующий сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки этого института.

Третьим фигурантом является эксперт Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых и директор ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз". Кроме того, обвиняемыми являются экс-директор самой "Аркона Газ-Энергия", ведущий инженер НПФ "Проект-Нефтегаз" (он тоже является экспертом Госкомиссии по запасах полезных ископаемых) и главный инженер НПФ "Проект-Нефтегаз".

Действия всех шести лиц квалифицированы по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Пятерым участникам преступления (бывшему заведующему, эксперту, экс-директору ООО и инженерам) дополнительно инкриминирована часть 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как выяснило следствие, на протяжении 2016-2017 годов "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безрезультатно обращалось в Госслужбу геологии и недр за получением спецразрешения на Свистунковско-Краснолуцкое месторождение без проведения аукциона. Однако впоследствии состав владельцев компании изменился, и государственные и местные органы пересмотрели свое отношение к обращениям компании.

В апреле 2017 года Полтавский областной совет после нескольких предварительных отказов согласовал Госгеонедр предоставления "Арконе" спецразрешения на геологическое изучение месторождения без проведения аукциона. После этого участники коррупционной схемы распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу указанного спецразрешения.

Для этого, по данным НАБУ, они использовали несуществующие показатели проектной добычи газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления. В результате начальная цена продажи спецразрешения была установлена в 3,8 миллиона гривен, хотя составлять она должна была 200,6 миллиона гривен, то есть почти в 53 раза больше.

Таким образом, расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи спецразрешения на пользование недрами составила 196,8 млн грн, что и составляет, по версии следствия, размер ущерба, нанесенного госбюджету Украины.

Фигуранты были уведомлены о подозрениях в организации этой схемы еще в июле 2020 года. В сентябре 2021 года следствие было завершено. В настоящее время еще устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, однако расследование в этой части выделено в отдельное уголовное производство.

В НАБУ также напоминают, что основаниями для начала расследования в свое время стали заявление одного из депутатов Верховной Рады и сюжет программы журналистских расследований "Схемы".

Напомним, что само разрешение на указанное месторождение для "Аркона Газ-Энергия", входившее в группу компаний Smart Energy Вадима Новинского, было отменено год назад, 18 января 2022 года, ликвидированным ныне Окружным административным судом Киева. Также было отменено решение об объединении Свистунковского и Червонолуцкого месторождений в одно. Эти решения в суде оспаривала "Укрнафта", а Госгеонедр принимала участие в этом деле в качестве ответчика.

Отметим при этом, что в Smart Holding, в который входит Smart Energy, недавно сообщили, что Новинский более не является его бенефициаром, причем перестал им быть еще в ноябре 2022 года, до введения против экс-нардепа санкций со стороны украинских властей.