Новинский перестал быть бенефициаром Smart Holding еще до санкций – заявление группы

Инвестиционно-промышленная группа Smart Holding объявила о завершении очередного раунда текущей реструктуризации, в рамках которой ее основатель и бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский передал свои активы в траст.

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Как сообщается в сообщении группы, соответствующие соглашения Smart Trust и Step Trust были заключены в ноябре 2022 года и зарегистрированы комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра.

Доверенными лицами Новинского выступили, как отмечено, "высококвалифицированные фидуциарные администраторы, назначенные в соответствии с лицензионными условиями законодательства Кипра". Таким образом, именно доверители ныне полностью владеют, контролируют и управляют активами Smart Holding.

"В соответствии с вышеуказанным, по состоянию на текущую дату Вадим Новинский не имеет бенефициарного участия в группе и не осуществляет никакого контроля над деятельностью или процессами группы. Вадим Новинский, с 2013 года не участвующий в управлении Smart Holding, решил сконцентрировать свою активность на частных интересах", – указано в сообщении.

Smart Holding указывает, что продолжает работать в обычном режиме в условиях экономического и гражданского кризиса, вызванного войной с Россией, а доверительные управляющие продолжают процесс реорганизации группы компаний.

Представители траста как бенефициарного владельца вместе с руководством Smart Holding завершают разработку новой структуры корпоративного управления и структуры менеджмента Smart Holding и занимаются отбором новых членов совета директоров.

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Новинского и ряда священников Украинской православной церкви санкции, и в тот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский.

До этого, в начале июля, Новинский, бывший в Раде последнего созыва внефракционным депутатом-мажоритарщиком и баллотировавшийся от запрещенной ныне партии "Оппозиционный блок" в округе №57 (Донецкая область), подал заявление о сложении полномочий, которое парламент удовлетворил.