Новинський перестав бути бенефіціаром Smart Holding ще до санкцій - заява групи

Інвестиційна-промислова група Smart Holding оголосила про завершення чергового раунду поточної реструктуризації, в рамках якої її засновник та колишній депутат Верховної Ради Вадим Новинський передав свої активи в траст.

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Як ідеться у повідомленні групи, відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року та зареєстровані комісією з цінних паперів і бірж Кіпру.

Довіреними особами Новинського виступили, як зазначено, "висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру". Таким чином, наразі саме довірчі особи повністю володіють, контролюють і управляють активами Smart Holding.

"Відповідно до вищезазначеного, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює жодного контролю над діяльністю або процесами групи. Вадим Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах", - зазначено в повідомленні.

Smart Holding вказує, що продовжує працювати у звичайному режимі в умовах економічної та цивільної кризи, спричиненої війною з Росією, а довірчі керуючі продовжують процес реорганізації групи компаній.

Представники трасту як бенефіціарного власника разом із керівництвом Smart Holding наразі завершують розробку нової структури корпоративного управління та структури менеджменту Smart Holding та займаються відбором нових членів ради директорів.

Нагадаємо, що 1 грудня Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Новинського та низки священників Української православної церкви, і того ж дня його ввів у дію президент Володимир Зеленський.

До цього, на початку липня, Новинський, який був у Раді останнього скликання позафракційним депутатом-мажоритарником та балотувався від забороненої нині партії "Опозиційний блок" в окрузі №57 (Донецька область), подав заяву про складення повноважень, яку парламент задовольнив.