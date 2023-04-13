СБУ провела обыски в "Смарт-Холдинге"

10 апреля СБУ провела обыск в офисе компании Enwell Energy, входящей в группу "Смарт-Холдинга". Обыск проводился в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по обстоятельствам реструктуризации холдинга.

Об этом Enwell Energy сообщает на сайте Лондонской фондовой биржи.

После обыска получены решения Шевченковского районного суда Киева против двух компаний группы: украинского филиала "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", эксплуатирующего Мехедовско-Голотовщинское и Свиридовское месторождения, и ООО "Аркона Газ-Энергия", владеющего лицензией на разведку Свистунковского участка.

Постановлением наложен арест на определенные физические активы каждой из компаний, что означает запрет на изменение регистрации прав собственности на активы. Однако использование активов не ограничивается: компания может продолжать добівать газ и конденсат на этих лицензиях. Основания для этих решений еще не известны.

Кроме того, Министерство юстиции издало приказ об аннулировании регистрационной записи об изменении бенефициарных владельцев дочерней компании ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Украина) Лимитед" в Едином госреестре физических и юридических лиц. Этим приказом была восстановлена предварительная запись в реестре - Вадима Новинского. Как было объявлено 26 января 2023 года, компания была доложена о том, что Новинский перестал владеть бенефициарным участием в опосредованном мажоритарном акционере компании 1 декабря 2022 года.

Государственная служба геологии и недр также обратилась в "Регал Петролеум" с требованием предоставить дополнительную информацию о конечных бенефициарных владельцах Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газовых месторождений.

Группа "Смарт-Холдинг" считает уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, безосновательной и очередной попыткой оказания давления на бизнес.

Целью обысков в компании называют блокирование активов в интересах определенных групп и считают, что решение о проведении следственных действий не содержит никаких конкретных фактов или обоснованных правовых оснований.

"Это далеко не первая попытка влияния на бизнес путем открытия разных производств. На бизнес пытаются влиять достаточно длительное время, а после начала войны началась активная фаза… Основным объектом давления является газовый актив Группы, который в военное время поддерживал и продолжает поддерживать энергетическую безопасность Украины", - заявили в компании.

Напомним, в январе Национальное антикоррупционное бюро направило в Высший антикоррупционный суд дело по схеме получения компанией "Аркона Газ-Энергия" права на пользование недрами Свистунковско-Краснолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости. Как указывают в бюро, это нанесло государству ущерб в 196,8 миллиона гривен.