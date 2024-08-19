Как восстановление добычи газа частными компаниями поможет этой зимой

С завершением лета подготовка к отопительному сезону, который начнется через несколько месяцев, активизируется. Мы уже не раз слышали об увеличении объемов добычи природного газа государственными компаниями. Действительно, как “Укргаздобыча”, так и “Укрнафта” наращивают объемы добычи газа по сравнению с прошлыми годами. За счет роста добычи государственных компаний общие объемы добычи также увеличиваются.

Украина добыла 10,97 млрд куб м валового природного газа за 7 месяцев 2024 года, на 2% больше, чем в прошлом. Крупнейшим добытчиком остается "Укргаздобыча", которая увеличила добычу на 7,1% по сравнению с прошлым годом. "Укрнафта" увеличила добычу на 8,4%. В то же время частные компании, напротив, сократили объемы добычи газа на 18%.

До начала полномасштабной войны частные компании были двигателем роста добычи газа в Украине, в то время как государственные компании демонстрировали постепенное снижение, несмотря на масштабные планы по наращиванию добычи, такие как 20/20.

После полномасштабного вторжения ситуация кардинально изменилась – государственные компании увеличивают добычу, а частные сокращают. Такое сокращение связано с рядом причин, прежде всего, запретом на экспорт газа украинской добычи. В условиях заблокированного экспорта частные добычи меньше инвестируют в добычу.

Другим важным фактором, приведшим к падению добычи – судебные ограничения отдельных компаний: "Укрнефтебурение" и Smart Energy . Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие спецразрешений для обеих компаний еще в 2023 году, что привело к существенному снижению добычи газа – 3%.

Решение Госгеонедр по ограничению добычи частных компаний выглядело, по меньшей мере, странным в условиях полномасштабной войны и тяжелых зим с российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

И вот летом 2024 года наконец была разблокирована работа как Smart Energy (в июне), так и "Укрнефтебурения" (7 августа). С началом августа одна из компаний Smart Energy начала возобновление добычи на своем месторождении. А уже 10 августа "Укрнефтебурение" также возобновило добычу природного газа на Сахалинском месторождении — на уровне 1,39 млн. куб. м в сутки. Вероятно, в последующие дни добыча "Укрнефтебурения" превысит 1,5 млн. куб. м в сутки.

Восстановление добычи "Укрнефтебурения" и Smart Energy уже привело к тому, что валовая добыча природного газа в Украине впервые с осени 2023 года превысила 53 млн куб м. Дополнительные объемы ресурса позволят Украине пройти следующий отопительный сезон на ресурсе внутренней добычи, как планирует "Нафтогаз".

С началом украинской операции в курской области выросли опасения по поводу транзита российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа", которая остается единственным маршрутом поставки российского газа через Украину в другие европейские страны. Тем не менее, если в отдельные дни спецоперации транзит и снижался до 37,3 млн куб м, то позже объемы транзита выросли до 42,4 млн куб м в сутки, что является самыми большими объемами за последние годы.

Опасения по поводу спонтанной остановки транзита стихли, что позволило ценам на природный газ в Европе также постепенно снизиться – до €38-39/ MWh.