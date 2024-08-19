Як відновлення видобутку газу приватними компаніями допоможе цієї зими

Із завершенням літа підготовка до опалювального сезону, який розпочнеться за кілька місяців, активізується. Ми вже неодноразово чули про збільшення обсягів видобутку природного газу державними компаніями. Дійсно, як "Укргазвидобування", так і "Укрнафта" нарощують обсяги видобутку газу у порівнянні з минулими роками. За рахунок зростання видобутку державних компаній, загальні обсяги видобутку також збільшуються.

Україна видобула 10,97 млрд куб м валового природного газу за 7 місяців 2024 року, на 2% більше, ніж минулого року. Найбільшим видобувником залишається "Укргазвидобування", яке збільшило видобуток на 7,1% у порівнянні з минулим роком. "Укрнафта" наростила видобуток на 8,4%. Натомість, приватні компанії, навпаки, скоротили обсяги видобутку газу на 18%.

До початку повномасштабної війни приватні компанії були рушієм зростання видобутку газу в Україні, у той час як державні компанії демонстрували поступове зниження не дивлячись на масштабні плани щодо нарощення видобутку, як от 20/20.

Після повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася – державні компанії збільшують видобуток, а приватні скорочують. Таке скорочення пов’язано з рядом причин, передусім забороною на експорт газу українського видобутку. В умовах заблокованого експорту приватні видобувники менше інвестують у видобуток.

Іншим важливим фактором, що призвів до падіння видобутку – судові обмеження окремих компаній: "Укрнафтобуріння" та Smart Energy. Державна служба геології та надр України призупинила дію спецдозволів для обох компаній ще у 2023 році, що призвело до суттєвого зниження видобутку газу – 3%.

Рішення Держгеонадр щодо обмеження видобутку приватних компаній виглядало щонайменше дивним в умовах повномасштабної війни та важких зим з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

І от влітку 2024 року нарешті було розблоковано роботу як Smart Energy (у червні), так і "Укрнафтобуріння" (7 серпня). З початком серпня одна з компаній Smart Energy почала відновлення видобутку на своєму родовищі. А вже 10 серпня "Укрнафтобуріння" також відновило видобуток природного газу на Сахалінському родовищі – на рівні 1,39 млн куб м на добу. Ймовірно, у наступні дні видобуток "Укрнафтобуріння" перевищить 1,5 млн куб м на добу.

Відновлення видобутку "Укрнафтобуріння" та Smart Energy вже призвело до того, що валовий видобуток природного газу в Україні вперше з осені 2023 року перевищив 53 млн куб м. Додаткові обсяги ресурсу дозволять Україні пройти наступний опалювальний сезон на ресурсі внутрішнього видобутку, як планує "Нафтогаз".

З початком української операції в курській області зросли побоювання щодо транзиту російського газу через газовимірювальну станцію "Суджа", що залишається єдиним маршрутом постачання російського газу через Україну до інших європейських країн. Тим не менше, якщо у окремі дні спецоперації транзит і знижувався до 37,3 млн куб м, то пізніше обсяги транзиту зросли до 42,4 млн куб м на добу, що є найбільшими обсягами за останні роки.

Побоювання щодо спонтанної зупинки транзиту стихли, що дозволило цінам на природний газ у Європі також поступово знизитися – до €38-39/MWh.