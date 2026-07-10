Бізнесу стане простіше застрахувати майно від наслідків війни

Кабінет міністрів спростив умови участі бізнесу у програмі страхування від воєнних ризиків. Відтепер страхові компанії можуть пропонувати відповідні поліси без необхідності підтверджувати, що застраховане майно використовується в основній діяльності підприємства.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Бізнесу стане простіше застрахувати майно

Відтепер страхові компанії можуть пропонувати таке страхування без необхідності перевіряти та документально підтверджувати, що застраховане майно використовується саме в основній діяльності підприємства.

Відповідні зміни затверджені постановою уряду №887 від 8 липня 2026 року, яка вносить зміни до порядку надання часткової компенсації вартості майна, пошкодженого або знищеного внаслідок збройної агресії РФ, а також компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Як повідомили в асоціації "Страховий бізнес", нові правила скасовують вимогу щодо обов’язкового використання застрахованого майна в основній господарській діяльності підприємства, що має зробити програму доступнішою для більшої кількості компаній.

Окрім цього, уряд оновив вимоги до договорів страхування. Замість вузького переліку майна тепер використовується ширше поняття "застраховане майно". Також вимога окремо зазначати страхову суму, тариф і розмір страхового платежу за воєнними ризиками поширюється на весь об’єкт страхування, а не лише на окремі його складові.

Документ також змінює порядок обчислення річного ліміту компенсації. При цьому максимальна сума державної підтримки залишається незмінною — до 3 млн грн на одного суб’єкта господарювання протягом календарного року. Водночас переглянуто механізм визначення договорів, які враховуються під час розрахунку цього ліміту.

Ще одна важлива зміна стосується ролі страховиків. Відтепер саме вони повинні перевіряти відповідність договору умовам державної програми ще на етапі його укладення. Раніше така перевірка здійснювалася Експортно-кредитним агентством (ЕКА) лише під час розгляду питання про виплату компенсації.

Постанова також запроваджує новий механізм взаємодії державної компенсації зі страховими виплатами. Якщо раніше будь-яке страхове відшкодування могло стати підставою для відмови у державній компенсації, то тепер таке обмеження застосовуватиметься лише у разі повного покриття збитків страховиком. Якщо ж страхова виплата компенсує лише частину втрат, держава виплатить різницю, зменшивши компенсацію на суму вже отриманого відшкодування.

Крім того, уряд продовжив до 1 серпня 2026 року строк приєднання до програми компенсації страхових премій для підприємств, які уклали договори страхування від воєнних ризиків після 1 січня 2026 року, але не подали заяву про участь у програмі під час оформлення договору.

Раніше НБУ покращив вимоги до страховиків, які займаються страхуванням агропродукції з державною підтримкою, аби сприяти розвитку цього напрямку підтримки агровиробників.