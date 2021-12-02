Для украинской ракеты "Циклон-4М" заказы будут искать в NASA

Компания Maritime Launch Services (MLS), которая создана для запусков украинских ракет-носителей "Циклон-4М" с территории Канады, объявила об открытии офиса в Вашингтоне для своей дочерней фирмы Maritime Launch USA Inc.

Как сообщает dev.ua, открытие офиса связано с тем, что MLS планирует выйти на рынок государственных заказов США, в том числе в NASA. Президентом американской «дочки» стал Роберт Фейербах, ветеран космической отрасли, имеющий 25-летний опыт работы в таких компаниях, как SpaceX, SES Global, MDA (Space Systems/Loral), Eutelsat и Hughes.

"Maritime Launch USA будет поддерживать растущие потребности коммерческого и правительственного космического секторов США в наиболее ответственной категории средней полезной нагрузки 3-5 тонн. Мы свяжем клиентов по всей территории США с космодромом Новая Шотландия и его услугами с помощью надежной ракеты-носителя Cyclone-4M", — заявил Роберт Фейербах по поводу своего назначения.

19 ноября 2021 года Украина и Канада презентовали проект по строительству космической пусковой площадки в канадской провинции Новая Шотландия для запусков украинской РН "Циклон-4М".

Через неделю после этого были подписаны соглашения с первыми клиентами компании — американской Nanoracks и канадской GALAXIA Mission Systems.

Контракт стал еще одним важным шагом по продвижению Украиной своих разработок в космической отрасли. Ранее КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.

Это произойдет в рамках реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.

"Циклон-4М" представляет собой двухступенчатую моноблочную ракету-носитель среднего класса, разработанную для удовлетворения растущего спроса на осуществление коммерческих космических миссий.