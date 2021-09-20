Кабмин хочет разворовать 15,7 млрд гривен, — эксперт о Космической программе

Старший научный сотрудник Института космических исследований Алексей Парновский считает Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021-2025 годы, утвержденную на правительственном комитете 17 сентября нереалистичной и направленной на разворовывание 15,7 млрд гривен бюджетных средств. Об этом Парновский сказал в комментарии Delo.ua.

"Принимать эту программу ни в коем случае нельзя. Во-первых, она абсолютно несбыточная и нереалистичная, поскольку предусматривает создание за 5 лет большего количества ракет и спутников, чем за предыдущие 30 лет — и это при том, что сейчас в области за финансовых трудностей бежали специалисты и делать их некому. Эта же программа не только не предлагает решения этой кризисной ситуации, а вообще не принимает ее во внимание. Во-вторых эта программа не содержит никаких обоснований для чего это все нужно, потому что нужно это исключительно для того, чтобы руководство предприятий могло разворовать 15,7 млрд гривен бюджетных средств", — говорит эксперт.

Также по мнению Парновского программа очень некачественная технически, не согласована с международным правом и другими государственными целевыми программами.

По мнению эксперта вместо того, чтобы начинать разработку новых ракет и спутников с сомнительными перспективами реализации, следовало бы провести комплексный независимый аудит космической отрасли, ее предприятий и учреждений, чтобы выяснить реальное состояние производственной базы. По результатам аудита передать предприятия в хозяйственного управления Фонда госимущества и провести их корпоратизацию общим порядком с проведением прозрачных конкурсов на руководящие должности.

Кроме того, надо провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности, так как специалисты утверждают о случаях тайных продаж России и Китаю китайцам, и этим должна заняться Служба безопасности Украины.

По словам Парновского Космическая программа была принята под давлением главы Офиса Президента Андрея Ермака, ее общий бюджет(госбюджет и другие источники) составляет 37,5 млрд гривен. Из этой суммы 475 млн гривен пойдут на выполнения государственного оборонного заказа.

4 млрд бюджетных средств пойдут на на создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих. Из этой суммы:

- 15 млн гривен из бюджета пойдут на летные испытания и эксплуатацию КА Сич-2-1(также известного как Сич-2-30), который должен быть запущен в конце этого года. При этом стоимость пусковых услуг в программу не включена.

- 1,2 млрд гривен из бюджета на создание группы из 6 космических аппаратов высокой пространственной разрозненности, по 3 в 2023 и 2024 годах. По мнению эксперта это выглядит очень фантастически учитывая то, что за 30 лет независимости Украины под своей юрисдикцией вывела в космос всего 6 космических аппаратов (Сич-1, Океан-О, Сич-1М, ​​Сич-2, PolyITAN-1, PolyITAN-2 SAU). При этом кто их будет делать и чем выводить в проект программы не указано.

- 2,4 миллиарда из бюджета на спутник сверхвысокого разрозненности. Запуск планируется в 2024 году.

- 340 млн из бюджета на сканер сверхвысокой разрозненности для спутника из предыдущего пункта. При этом, по словам Парновского, исходя из проекта программы, сканер будет готов в 2025 году, то есть через год после того как спутник уже полетит в космос.

- 52,5 млн гривен из других источников на наземную командно-телеметрическую станцию ​​в Антарктиде в 2022-2023 годах. При этом эксперт отмечает, что данное мероприятие не согласовано с Национальным антарктическим научным центром, а по существующим порядком установления каких-либо капитальных сооружений в Антарктиде требует согласования в международных организациях, занимает не один год.

- 24 миллиона из других источников на стенд для испытания ионных двигателей для спутников.

28 млрд гривен(7,6 млрд гривен из бюджета) предлагается выделить на одновременное создание 5 космических ракетных комплексов: среднего класса "Циклон-4М", легкого класса морского базирования (за бюджетные средства), легкого класса "Циклон-1М", сверхлегкого класса авиационного базирования ( "Воздушный старт"), тяжелого класса "Зенит-7Н".

"При этом реальные расходы на самом деле еще больше, потому что один из этих ракетных комплексов — это "Воздушный старт", половина которого заложена в госпрограмму по развитию авиастроительной отрасли. Причем речь идет не о "Мрии", как кто-то мог бы подумать, а о переоборудовании Ил-76. Конечно, очень приятно, что министр Уруский не забывает и поддерживает бывших коллег, но когда он это делает в государственных программах, это содержит определенные признаки коррупции. В космической программе под это выделено 25 млрд гривен", — говорит эксперт.

Циклон-4М планируется сдать уже в 2024 году. При этом, строительство космодрома в Кензо (Новая Шотландия, Канада), из которого он должен стартовать, еще даже не начиналось. Этот комплекс будет стоить 5,3 млрд гривен.

"Неназванный комплекс морского базирования по 4,8 млрд гривен бюджетных средств — это, скорее всего, проект крупных государственных космических предприятий из Днепра, с которым они носятся последние лет пять. Идея заключается в том, чтобы запускать ракеты с платформы в Черном море. Это вызывает кучу вопросов: во-первых, запущенная с него ракета имеет пролетать через воздушное пространство других стран; во-вторых, высокая вероятность враждебных действий со стороны России; в-третьих, не видно каких-то очевидных преимуществ такого размещения", — говорит эксперт.

Также 1,1 млрд гривен бюджетных средств будет потрачено на создание и производство маршевых жидкостных ракетных двигателей для перспективных ракетоносителей.

"Если речь идет о создании в Украине производственной базы для изготовления собственных двигателей 1 и 2 степени, то это очень полезное дело. Если речь идет о создании двигателей для одного из перечисленных ракетных комплексов, возникает вопрос почему это делается за бюджетные средства. Также интересно, почему наземное отработки двигателя в 2023 году, а экспериментальная база будет готова только в 2024", — отмечает Парановский.

Также он отмечает, что 8,4 млрд гривен будут направлены на создание тяжелого ракетного комплекса Зенит-7Н. При этом, по словам эксперта одним из соучредителей компании, с которой планируется реализовывать этот проект, является Илья Осадчук, который является внештатным советником Путина и известным пропагандистом идей "русского мира" в Украине.

"На сегодняшний день в космической отрасли Украины осталось до 100 квалифицированных инженеров, а производственное оборудование устаревшее, неисправное, отсутствует или ненадлежащими характеристиками. Тому, кто и на чем будет все это делать — большая загадка", — отмечает Парновский.

Также он указывает, что на 2021 год программа предусматривает выделение 1,2 млрд гривен. При этом нет никаких гарантий что сама программа будет принята Верховной Радой хотя бы до конца сентября.

Напомним, Правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.