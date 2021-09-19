Кабмин утвердил космическую программу. Цель — системы наблюдения за Землей и освоение Луны

Правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров

В частности, правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры принял решение об одобрении проекта Закона Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".

"Принятие этого программного документа обеспечит не только эффективное использование отечественного космического потенциала, но и будет способствовать решению многих актуальных задач — социально-экономических, экологических, информационных, научных, безопасностных", — отметил вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Указано, что среди основных задач программы — создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.

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Также выполнение указанной программы позволит, среди прочего, обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты, в частности исследования Луны, расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью получения членства Украины в этой организации и тому подобное.

Как предполагается, после доработки законопроекта с Министерством финансов документ будет представлен в Кабмине, который в порядке законодательной инициативы должен внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, правительственный комитет поддержал проект распоряжения КМУ "О согласовании преобразования государственных предприятий космической отрасли в акционерные общества".

"Документ является частью тех шагов, осуществляемых Минстратегпромом для оздоровления и развития отечественной космической отрасли", — прокомментировал Уруский.

Ранее глава Госкосмоса Владимир Тафтай отмечал, что одной из ключевых целей украинской космической программы на 5 лет является создание космодрома.

Отметим также, что до конца 2021 года Украина хочет вывести на орбиту собственный спутник — аппарат дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".