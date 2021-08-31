В 2022 году на Луну отправят первую украинскую миссию

Британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами в 2022 году осуществит первую украинскую миссию на Луну. Как сообщает "Укринформ", об этом рассказал накануне на пресс-конференции основатель и гендиректор компании Павел Танасюк.

По его словам, в рамках миссии, которая обойдется Spacebit и ее украинским партнерам около 1,5 млн долларов, на спутник Земли будет доставлена техника для научных исследований на поверхности Луны.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием "Меридиан" имени Королева, предприятиями "Экотест" и "ТитанЭра".

Читайте также: Космическая компания с украинскими корнями успешно провела тест по запуску ракеты Alpha

Как отметил Танасюк, данная миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, доставивших груз на Луну. Подобная логистика до этого удавалась лишь трем государствам — США, Китаю и России.

Кроме того, по словам гендиректора компании, это возродит роль Украины как космической державы на международной арене и даст старт для развития отечественных космических проектов в содружестве с государственным сектором.

В свою очередь, как сообщила накануне компания "ТитанЭра", корпус лунного зонда планируется напечатать из титанового порошка, который она получает по собственной запатентованной технологии Titanera Process.

Читайте также: Firefly подписала контракт со SpaceX на доставку миссии на Луну в 2023 году

Компания в рамках R&D центра уже изготовила необходимое количество сырья для 3D-печати деталей лунохода и готова перейти к этапам производства и тестирования.

"Я верю в коммерциализацию космоса и перспективы развития добычи полезных ископаемых на Луне. И важно, что благодаря частным инициативам Украина уже двигается в этом направлении за ведущими странами мира", — цитируется в сообщении гендиректор "ТитанЭры" Андрей Бродский.

Spacebit — частная британская компания, основанная в 2014 году и разрабатывающая технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, включающими искусственный интеллект и передовую микроробототехнику.

Читайте также: Компания с украинскими корнями выходит на рынок частной космонавтики

"ТитанЭра" — украинская компания, строящая первый в мире пилотный завод по изготовлению конечных титановых продуктов, минуя стадию титановой губки, по собственной технологии Titanera Process.

Предприятие связано с компанией "Велта", добывающей ильменитовый концентрат на Бирзуловском месторождении (Кировоградская область).