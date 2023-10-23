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Уже через кілька днів. Новий iMac буде представлено наприкінці жовтня, – Bloomberg

iMac, компʼютери
iMac. Фото: Depositphotos

Компанія Apple готує до випуску оновлений 24-дюймовий iMac, який буде анонсовано наприкінці жовтня. Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Востаннє компанія оновила iMac у квітні 2021 року, представивши версію моноблока з процесором M1. Тепер джерела Гурмана розповіли, що Apple планує запустити продукт, орієнтований на Mac, приблизно наприкінці поточного місяця. Це може бути шанс анонсувати новий iMac.

Крім того, журналіст припускає появу нових ноутбуків MacBook Pro. 

За його словами, анонс Mac відбудеться 30 або 31 жовтня. Справа в тому, що Apple планує опублікувати дані щодо прибутків на початку листопада, а не наприкінці жовтня, як зазвичай. Востаннє публікація квартальних результатів у листопаді відбувалася в 2018 році – після презентації iPad і Mac 30 жовтня.

Водночас очікується, що моделі MacBook Air з процесором M3 вийдуть не раніше початку 2024 року, а 32-дюймовий iMac – наприкінці 2024 або в 2025 році.

Зауважимо, що раніше Гурман писав, що наступні iMac будуть оснащені вже чипом M3, однак тепер він не вказав процесор у моноблоці, анонс якого очікується в жовтні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко