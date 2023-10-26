Apple полностью обновит линейку AirPods в течение двух лет, – Bloomberg

Apple планирует полностью обновить модельный ряд своих наушников, выпустив AirPods 4, а также следующие AirPods Pro и AirPods Max. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.

Отмечается, что четвертое поколение обычных AirPods и новые AirPods Max выйдут в 2024 году, а AirPods Pro – годом позже.

В 2024 году Apple планирует постепенно отказаться от AirPods второго и третьего поколений, заменив их двумя версиями AirPods 4, одна из которых будет с шумопоглощением. Более дорогая модель также получит обновленный зарядный чехол с динамиками для уведомлений Find My, как у нынешних AirPods Pro.

Оба варианта будут иметь новый дизайн, который будет выглядеть как смесь AirPods 3 и AirPods Pro, и разъем USB-C в зарядном футляре. При этом маловероятно, что они получат сменные амбушюры.

В конце следующего года Apple хочет обновить AirPods Max, дебютировавшие в 2020-м. Их также оснастят портом USB-C. Наушники появятся в новых цветах, но не претерпят других изменений.

Apple отказывается от разъема Lighning в связи с требованием Европейского Союза, где был принят закон о переходе на USB-C как на единый стандарт зарядного устройства для всех новых портативных гаджетов. Среди наушников Apple порт USB-C имеют только AirPods Pro 2, которые компания незначительно обновила этой осенью.

Что касается следующих AirPods Pro, то они, как ожидается, получат новый дизайн и чип в 2025 году. Производитель работает над функциями здоровья для данного устройства, связанными со слухом.

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