Apple повністю оновить лінійку AirPods протягом двох років, – Bloomberg

Компанія Apple планує повністю оновити модельний ряд своїх навушників, випустивши AirPods 4, а також наступні AirPods Pro й AirPods Max. Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман із посиланням на джерела.

Зазначається, що четверте покоління звичайних AirPods і нові AirPods Max вийдуть у 2024 році, а AirPods Pro – роком пізніше.

У 2024-му Apple планує поступово відмовитися від AirPods другого й третього поколінь, замінивши їх двома версіями AirPods 4, одна з яких буде з шумопоглинанням. Дорожча модель також отримає оновлений зарядний чохол із динаміками для сповіщень Find My, як у нинішніх AirPods Pro.

Обидва варіанти матимуть новий дизайн, який виглядатиме як суміш AirPods 3 та AirPods Pro, й розʼєм USB-C у зарядному футлярі. При цьому малоймовірно, що вони отримають змінні амбушюри.

Наприкінці наступного року Apple планує оновити AirPods Max, які дебютували в 2020-му. Їх також оснастять портом USB-C. Навушники з’являться в нових кольорах, але не зазнають інших змін.

Apple відмовляється від розʼєму Lighning у звʼязку з вимогою Європейського Союзу, де було ухвалено закон про перехід на USB-C як на єдиний стандарт зарядного пристрою для всіх нових портативних ґаджетів. Наразі серед навушників Apple порт USB-C мають лише AirPods Pro 2, які компанія незначно оновила цієї осені.

Що стосується наступних AirPods Pro, то вони, як очікується, отримають новий дизайн і чип у 2025 році. Виробник працює над функціями здоров’я для цього пристрою, пов’язаними зі слухом.

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