Компʼютером не обійдеться. Apple презентує оновлені клавіатуру, мишу і трекпад, – Bloomberg

Компанія Apple на презентації Scary Fast, яка відбудеться вже через кілька днів, представить, зокрема, оновлені аксесуари для компʼютерів Mac. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

За його словами, в рамках відмови від розʼєму Lightning техногігант випустить Magic Keyboard, Magic Mouse і Magic Trackpad із портами USB-C.

Довідка. Apple відмовляється від розʼєму Lighning у звʼязку з вимогою Європейського Союзу, де було ухвалено закон про перехід на USB-C як на єдиний стандарт зарядного пристрою для всіх нових портативних ґаджетів.

Чи отримають ці пристрої якісь інші зміни, журналіст не вказує.

Scary Fast: презентація Apple

Apple запланувала свою наступну презентацію на 17:00 30 жовтня за північноамериканським тихоокеанським часом (02:00 31 жовтня за Києвом).

Очікується, що захід, який отримав назву Scary Fast ("Страшенно швидко") й натякає на Гелловін, відбудеться тільки онлайн.

Марк Гурман писав, що Apple готує до випуску 24-дюймовий компʼютер iMac і нові ноутбуки MacBook Pro.

Як тепер зазначив журналіст, пристрої, ймовірно, не матимуть значно зміненого вигляду, але можуть отримати перші 3-нанометрові процесори Apple M3.

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